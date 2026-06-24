Xiaomi bereitet das Redmi K90 Ultra für Gaming-Enthusiasten vor

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Xiaomi bereitet das Redmi K90 Ultra für Gaming-Enthusiasten vor

Xiaomi-Präsident Lu Weibing hat wichtige Details über die nächste technologische Neuheit bekannt gegeben — das Redmi K90 Ultra Smartphone. Dieses Gerät ist nicht nur ein weiteres Flaggschiff, sondern beansprucht für sich, neue Standards in der Welt des Mobile Gaming zu setzen. Der Unternehmensleiter betonte besonders, dass in diesem Modell eine Reihe innovativer Technologien eingesetzt wurden, um den Spielprozess so komfortabel und produktiv wie möglich zu gestalten. Dies berichtet Ixbt.com Meldungen.

Laut einem Bericht der Publikation ixbt.com wird einer der Hauptvorteile des neuen Geräts sein Kühlsystem sein. Es wurde bestätigt, dass das Redmi K90 Ultra Modell über ein aktives Kühlelement verfügen wird, wie es in der höherwertigen Redmi K90 Max Version verwendet wird. Dies stellt sicher, dass das Smartphone selbst bei den intensivsten Gaming-Sessions nicht überhitzt.

Kühlsystem und besondere Merkmale

Nach Angaben von Xiaomi-Ingenieuren kann dieses neue System die Temperatur des Geräts in nur 100 Sekunden um 10 Grad senken. Wichtig ist, dass das aktive Kühlsystem im Betrieb fast keinen Lärm verursacht — der Geräuschpegel übersteigt nicht 32 dB. Dies ermöglicht es dem Benutzer, vollständig in die Spielumgebung einzutauchen.

Zudem wurde im Smartphone eine spezielle Technologie zur Optimierung der Netzwerkverbindung implementiert. Dieses System verbessert die Verbindungsqualität insbesondere beim Spielen in horizontaler Ausrichtung. Oft kommt es zu Ping-Spitzen, wenn die Antennen durch das Festhalten des Telefons mit beiden Händen blockiert werden; das Redmi K90 Ultra löst dieses Problem auf Software- und Hardwareebene.

Auch bei den technischen Daten verspricht das Gerät beeindruckende Zahlen. Vorab veröffentlichten Informationen zufolge wird das Smartphone mit einem Rekord-Akku von 8500 mAh ausgestattet. Diese Energiequelle ermöglicht es dem Benutzer in Kombination mit der 100W Schnellladetechnologie, lange Zeit unabhängig von der Steckdose zu bleiben.

Die Kombination aus neuem Prozessor und aktivem Kühlsystem ermöglicht es dem Redmi K90 Ultra, problemlos mit den leistungsstärksten Gaming-Flaggschiffen auf dem Markt zu konkurrieren. Xiaomi strebt mit diesem Modell die Marktführerschaft im Segment der Gaming-Smartphones an. Das offizielle Datum der Präsentation und der Preis des Geräts werden voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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