Facebook führt spezielle KI-App für Content-Ersteller ein

Meta hat das Creator Studio Tool für Content-Ersteller auf Facebook grundlegend aktualisiert und es als separaten KI-Begleiter präsentiert. Diese neue App hilft Autoren, ihre Reichweite zu erhöhen, die Effektivität von Inhalten zu analysieren und die Kommunikation mit Abonnenten zu automatisieren. Dieser Schritt ist ein strategischer Zug der Facebook-Plattform, um ihre Position im Wettbewerb mit Rivalen wie TikTok und YouTube zu stärken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal der neuen App ist der integrierte Facebook AI Assistent. Dieses intelligente System gibt personalisierte Empfehlungen basierend auf dem Stil des Autors, den Ergebnissen früherer Posts und den Interessen des Publikums. Laut Meta-Vertretern wird erwartet, dass diese Technologie die Notwendigkeit für Creator eliminiert, Drittanbieter-Tools wie ChatGPT zu nutzen. Ideengenerierung und analytische Daten werden nun direkt innerhalb des Ökosystems realisiert.

Eine neue Ära der Analyse und Kommunikation

Anstatt komplexe Grafiken und Tabellen zu studieren, ermöglicht die App den Abruf von Informationen in Form eines einfachen Gesprächs. Beispielsweise kann ein Nutzer die KI fragen: "Wann ist der beste Zeitpunkt zum Posten?" oder "Worüber sprechen die Leute in den Kommentaren hauptsächlich?" Das System beantwortet nicht nur Fragen, sondern analysiert auch zusätzliche Anfragen dazu, wie sich die Zusammensetzung des Publikums im Laufe der Zeit verändert hat.

Darüber hinaus enthält die Creator Studio App ein KI-basiertes Tool zur Verwaltung von Kommentaren. Es hebt die wichtigsten Rückmeldungen hervor und erstellt Antwortentwürfe im einzigartigen Stil des Autors. Creator können diese fertigen Antworten bearbeiten und erst nach der Bestätigung veröffentlichen. Dies hilft dabei, wichtige Nachrichten zwischen Tausenden von Kommentaren nicht zu übersehen.

Ein Strom neuer Apps von Meta

Überprüfung der Effektivität des zuletzt veröffentlichten Posts;

Verfolgung der Fortschritte in Richtung der gesetzten Ziele;

Identifizierung wichtiger Kommentare, die eine Antwort erfordern.

Die App stellt dem Nutzer täglich eine Liste der wichtigsten Prioritätsaufgaben bereit. Dazu gehören:

Dieses Projekt ist Teil der jüngsten aktiven Expansionspolitik von Meta. Zuvor hatte das Unternehmen eine Forum-App im Stil von Reddit für Facebook Groups und die App Instants zum Teilen von verschwindenden Fotos mit Instagram-Freunden eingeführt. Laut The New York Times arbeitet das Unternehmen derzeit an einer weiteren App namens Arena, die einem Prognosemarkt ähnelt.

Wie The Wall Street Journal berichtet, betonte Mark Zuckerberg gegenüber Mitarbeitern, dass die KI die Arbeitseffizienz steigere und es dem Unternehmen ermögliche, mehr neue Apps schneller als je zuvor zu entwickeln. Derzeit wird die neue AI-Begleiter-App mit einer begrenzten Gruppe von Creatorn getestet und soll bald der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.