Auf der Suche nach dem idealen Android-Smartphone: Das „Traumtelefon“-Konzept enthüllt

Jedes Jahr kommen hunderte neue Android-Smartphones auf den Markt, richtig? Aber man muss zugeben, keines davon ist wirklich „perfekt“. Bei dem einen ist das Display zu groß, beim anderen fehlt der Kopfhöreranschluss, und wieder ein anderes hat eine hässliche, hervorstehende Rückkamera.

Bekannt für seine innovativen Ideen, Nothing entschied sich, alle Nutzerwünsche zu sammeln und zu zeigen, wie das „ideale Smartphone“, von dem wir träumen, tatsächlich aussehen würde. Das Ergebnis war überraschend erfolgreich!

Was wollten die Fans und was hat Nothing erschaffen?

Das Unternehmen führte eine große Umfrage unter der Zielgruppe durch und vereinte alle Funktionen, die wir bei modernen Smartphones vermissen oder die in Vergessenheit geraten, in einem Gerät. Besonders die Pop-up-Selfie-Kamera Lösung, die keine unnötigen Aussparungen im Display hinterlässt, kam bei vielen sehr gut an.

Nutzerwunsch Ergebnis (Nothing-Konzept) Kompakte Größe Komfortables Display unter 6 Zoll Platz für kabelgebundene Kopfhörer Der 3,5 mm Audio-Anschluss (Mini-Klinke) ist zurück! Speichererweiterung Spezieller Slot für microSD-Karte Schöne Rückseite Vollständig flaches Kameramodul ohne Überstand Saubere Software System ohne unnötige Apps (Bloatware)

Kompromisse waren nötig: Balance zwischen Akku und Dicke

Natürlich erforderte die Kombination all dieser Dinge gewisse Opfer. Zum Beispiel wurde, wie von den Nutzern gewünscht, ein wechselbarer Akku installiert, aber seine Kapazität wurde auf 3 800 mAh begrenzt.

Die Entwickler wollten nicht, dass das Telefon zu dick wird. Obwohl das finale Konzept immer noch etwas massiver ist als heutige ultradünne Modelle, gibt es keine hässlichen Ausbuchtungen — das Telefon liegt absolut flach auf dem Tisch.

Kann man es kaufen?

Leider nein. Dieses „Traum-Smartphone“ wird nicht in den Massenverkauf kommen. Es war lediglich ein interessantes Experiment, um alle Nutzerwünsche in einem Gerät zu bündeln und zu zeigen, wie ein solches Gerät im realen Leben aussehen könnte.

Das Konzept gefiel den Fans jedoch so sehr, dass einige in den sozialen Netzwerken dem Unternehmen energisch vorschlugen, genau dieses Gerät anstelle des zukünftigen Nothing Phone (4b) Modells zu entwickeln. Wer weiß, vielleicht wird dieses Experiment die zukünftige Android-Welt komplett verändern?