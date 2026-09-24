Mivi stellt sein erstes Mivi One 5G Smartphone vor

Die Marke Mivi, bekannt für die Herstellung von Haushaltsgeräten und Audiogeräten, hat ihren ersten Schritt auf den Mobilgerätemarkt gemacht. Laut Ixbt.com hat das Unternehmen das erste Smartphone in seiner Geschichte offiziell vorgestellt — das Modell Mivi One 5G. Das neue Gerät zieht mit modernen Designelementen, einem Äußeren, das in einigen Aspekten an die neuesten iPhone-Modelle erinnert, und technischen Spezifikationen, die für das Budget-Segment hoch sind, die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Smartphone läuft auf einem modernen Betriebssystem und bietet dem Benutzer Komfort. Nach Angaben des Herstellers arbeitet das Gerät unter Android 16. Die Software wird in einer sauberen Benutzeroberfläche ohne nennenswerte Änderungen präsentiert, und das Unternehmen verspricht offiziell, sie in Zukunft auf Android 18 zu aktualisieren.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Der Hardware-Teil des Geräts ist darauf ausgelegt, tägliche Aufgaben problemlos zu bewältigen. Das Smartphone ist mit einem 6,745-Zoll HD+ Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ausgestattet. Für ein hochwertiges Seherlebnis und Schutz wird 2.5D-Schutzglas verwendet. Das Design um den Bildschirm verleiht dem Gerät ein modernes Aussehen.

Das Modell Mivi One 5G basiert auf dem Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor, der auf einem 4nm-Fertigungsprozess basiert. Dieser Chip wird durch bis zu 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher ergänzt. Berichten zufolge erreichte dieses Gerät in AnTuTu-Tests etwa 490.000 Punkte, was ein guter Indikator für den Wettbewerb im mittleren und unteren mittleren Segment ist.

Kamera- und Audiotechnologien

Auch bei den Fotofunktionen verfügt das neue Smartphone über einzigartige Merkmale. Die Hauptkamera ist mit einem 50-Megapixel-Sensor ausgestattet, der Phasenautofokus (PDAF) unterstützt. Die genauen technischen Spezifikationen des zweiten Moduls wurden noch nicht bekannt gegeben. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8-Megapixel-Kamera für Videoanrufe und Selfies.

Eines der wichtigen Alleinstellungsmerkmale des Geräts ist das ClearTalk-System. Basierend auf der Neural Voice Engine eliminiert diese Technologie effektiv verschiedene Hintergrundgeräusche während Anrufen. Das System unterdrückt erfolgreich Verkehrslärm, starken Wind, Umgebungsgespräche und Hintergrundmusik, was die Anrufqualität erheblich verbessert.

Autonomie und Gehäuseschutz

Die Zuverlässigkeit und die Energiereserve eines Mobilgeräts gehören zu den wichtigsten Kriterien für Benutzer. Das Mivi One 5G ist mit einem riesigen 6000 mAh Akku ausgestattet, der eine lange Betriebsdauer mit einer einzigen Ladung garantiert. Das Gerät unterstützt zudem 18W Schnellladetechnologie.

Trotz des großen Akkus haben die Ingenieure versucht, kompakte Abmessungen beizubehalten. Die Dicke des Smartphone-Gehäuses beträgt 9,15 mm und das Gewicht liegt bei 210 Gramm. Darüber hinaus ist das Gehäuse gemäß dem IP64-Standard gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt, was im täglichen Gebrauch für zusätzliche Sicherheit sorgt.