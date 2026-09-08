HMD Global stellt das neue HMD Salo 5G Smartphone für den B2B-Sektor vor

HMD Global hat das HMD Salo 5G Smartphone für Unternehmenskunden auf den Weltmärkten eingeführt. Laut ixbt.com richtet sich das Gerät primär an das B2B-Segment und ist eine umbenannte Version des 2024 eingestellten HMD Titan 5G-Projekts. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Daten und Display

Das neue Smartphone ist mit einem 6,56-Zoll IPS LCD-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080x2400 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 90 Hz unterstützt. Diese Spezifikationen sorgen für eine flüssige und hochwertige Darstellung bei Unternehmensaufgaben und täglichen Arbeitsabläufen.

Die Hardware basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 Chipsatz. Zudem verfügt das Smartphone über bis zu 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher, was ausreichend Kapazität für Geschäftsanwendungen bietet.

Kamerafunktionen und Akku

Besonderes Augenmerk wurde auf Bildgebung und Kommunikationsfunktionen gelegt. Auf der Vorderseite befindet sich eine hochauflösende 50 MP Kamera, die ideal für Videotelefonate ist. Auf der Rückseite sind eine 64 MP Hauptkamera sowie eine 13 MP Ultraweitwinkelkamera verbaut.

Das Smartphone ist mit einem 5000 mAh Akku für eine lange Laufzeit ausgestattet. Es unterstützt 33 W kabelgebundenes Laden, was ein schnelles Aufladen des Geräts ermöglicht.

Software und Sicherheit

Das Gerät läuft mit dem neuesten Android 16 Betriebssystem. Da Sicherheit für Unternehmenskunden oberste Priorität hat, verspricht der Hersteller 5 Jahre lang Sicherheitsupdates für dieses Modell.

Mit seinem einzigartigen Namen und der soliden technischen Basis erfüllt das HMD Salo 5G die Anforderungen des Unternehmensmarktes vollständig. Es wird erwartet, dass dieses Smartphone eine zuverlässige Lösung für Unternehmen darstellt, die Wert auf Sicherheit und Stabilität im Geschäftsumfeld legen.