Tecno Camon Slim 5G vorgestellt: 6,39 mm Dicke und 6000 mAh Akku

Tecno hat offiziell sein neues, ultraflaches Smartphone Camon Slim 5G vorgestellt. Laut Ixbt.com besticht das Gerät nicht nur durch sein elegantes Design mit einer Dicke von nur 6,39 Millimetern, sondern auch durch einen riesigen Akku in einem kompakten Gehäuse sowie ein hohes Schutzniveau. In einer Zeit, in der dünne Smartphones oft auf Kosten der Akkulaufzeit oder Robustheit gehen, zeichnet sich dieses Modell durch die perfekte Kombination aller wichtigen Aspekte aus. Dies berichtet Ixbt.com .

Trotz der Gehäusedicke von nur 6,39 mm ist es dem Hersteller gelungen, einen leistungsstarken 6000 mAh Akku unterzubringen. Das Gerät unterstützt 45 W Schnellladen, was ein zügiges Aufladen des großen Akkus ermöglicht. Das Herzstück der Hardware ist der MediaTek Dimensity 7300e Prozessor, der für eine stabile Leistung bei täglichen Aufgaben und Multimedia-Anwendungen sorgt. Zudem ist das Smartphone mit 8 GB RAM sowie 128 oder 256 GB internem Speicher ausgestattet.

Display und hochwertige Kamerafunktionen

Die Vorderseite des Geräts wird von einem 6,78-Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1208 × 2644 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz eingenommen. Diese hohe Frequenz garantiert eine extrem flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche und Bildschärfe bei Spielen. Optisch erinnert das rückseitige Kameramodul an das Design führender Flaggschiff-Modelle auf dem Markt, einschließlich fortschrittlicher Geräte von Samsung.

Das Hauptkameramodul ist mit einem 50-Megapixel Sony Lytia 700C Sensor im 1/1,56-Zoll-Format ausgestattet. Zusätzlich ist eine 8-Megapixel Ultraweitwinkelkamera für Weitwinkelaufnahmen verbaut. Die Selfie-Kamera auf der Vorderseite basiert auf einem 32-Megapixel Sensor mit hoher Auflösung, der hochwertige Fotos für soziale Netzwerke liefert.

Robustheit und Software

Trotz des dünnen Gehäusedesigns hat Tecno besonderes Augenmerk auf den Schutz des Geräts gelegt. Das Camon Slim 5G Smartphone ist gemäß dem modernen IP69K-Standard vollständig gegen Wasser und Staub geschützt und erfüllt sogar die Anforderungen des US-Militärstandards MIL-STD-810H. Dies ermöglicht den sorgenfreien Einsatz des Gadgets auch unter extrem rauen Bedingungen.

Softwareseitig läuft das Gerät mit dem Betriebssystem HiOS 16 auf Basis von Android 16. Der Hersteller verspricht für dieses Modell drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Patches. Das Smartphone hat zudem die TÜV SÜD-Zertifizierung bestanden, die bestätigt, dass es seine ursprüngliche Arbeitsgeschwindigkeit über 60 Monate beibehält. Preis und Verfügbarkeit des Tecno Camon Slim 5G wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben.