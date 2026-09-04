Indische Marke Mivi stellt ihr erstes 5G-Smartphone vor

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Indische Marke Mivi stellt ihr erstes 5G-Smartphone vor

Das bekannte indische Technologieunternehmen hat das offizielle Datum für die Vorstellung seines ersten Smartphones, des Mivi One 5G, bekannt gegeben. Laut ixbt.com ist die Präsentation des neuen Geräts für den 24. September dieses Jahres geplant, und es wird erwartet, dass dieses Gadget ein wichtiger Schritt für die Marke auf dem Mobilfunkmarkt sein wird. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Der Hersteller hat offiziell bestätigt, dass das kommende Smartphone auf einem Qualcomm Snapdragon Prozessor basiert und moderne 5G-Netzwerke unterstützt. Das genaue Chip-Modell hält das Unternehmen jedoch noch geheim. Experten vermuten, dass der energieeffiziente Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor als Herzstück des Geräts gewählt worden sein könnte.

Erscheinungsbild und Designmerkmale

Den ersten offiziellen Bildern des Unternehmens zufolge wird das Mivi One 5G in einem grünen Gehäuse präsentiert. Dem modernen Designtrend folgend, verfügt das Gadget über eine flache Rückseite und abgerundete, präzise gefertigte Ecken.

Das visuelle Highlight des Smartphones ist das Kameramodul. Die Module sind vertikal angeordnet und bestehen aus zwei großen runden Linsen sowie einem länglichen LED-Blitz daneben. Informationen zu anderen Farbvarianten des Geräts wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Design und beliebte Analoga

Das Äußere des Mivi One 5G hat die Aufmerksamkeit vieler Analysten und Nutzer auf sich gezogen. Insbesondere das Design sorgte für Diskussionen, da es an eines der neuesten Flaggschiffe von Apple, das iPhone 16, erinnert. Dies deutet auf eine hohe Marktnachfrage nach ähnlicher Ästhetik und komfortabler Ergonomie hin.

Technische Möglichkeiten und Testergebnisse

Da das Datum der Markteinführung näher rückt, ist ein neues Gerät mit dem Index Mivi MVNOE in der Datenbank des Benchmark-Programms Geekbench aufgetaucht. Den Testergebnissen zufolge ist das Smartphone mit einem Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor und 6 GB RAM ausgestattet und läuft mit dem Betriebssystem Android 16.

In der Datenbank wurden auch Versionen mit 4 GB und 8 GB RAM registriert. Mivi hat jedoch noch nicht offiziell bestätigt, dass diese Geräte zur One 5G-Serie gehören. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in den kommenden Tagen alle weiteren Details klären wird.

MiviSmartphoneSnapdragonAndroid5G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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