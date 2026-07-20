Hisense A10: Einzigartiges Dual-Screen-Smartphone mit Android 16 vorgestellt

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Hisense A10: Einzigartiges Dual-Screen-Smartphone mit Android 16 vorgestellt

Der chinesische Tech-Gigant Hisense hat vor der offiziellen Präsentation Details zu seinem neuen und ungewöhnlichen Smartphone Hisense A10 bekannt gegeben. Das Gerät erregt Aufmerksamkeit in der Tech-Welt, nicht nur wegen seines E Ink-Displays, sondern auch, weil es mit dem Android 16-Betriebssystem läuft, das noch nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Besonderheit des Geräts liegt in seinem Displaysystem. Das Hisense A10 verfügt auf der Vorderseite über einen 6,13-Zoll E Ink-Bildschirm, während auf der Rückseite des Gehäuses ein zusätzliches Farb-LCD-Display verbaut ist. Dieser Ansatz ermöglicht es Nutzern, den Hauptbildschirm zum augenschonenden Lesen von Texten und das rückseitige Display für Fotos und Farbgrafiken zu verwenden.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die interne Leistung des Smartphones basiert auf einem Achtkern-Qualcomm QCM6690-Chip, der im 4nm-Verfahren hergestellt wurde. Laut ixbt.com ist dieser Prozessor speziell für E Ink-Bildschirme optimiert und sorgt für flüssiges Scrollen von PDF-Dokumenten sowie verzögerungsfreie handschriftliche Notizen. Zudem reduziert der Chip typische 'Artefakte' oder Geisterbilder von E Ink-Panels.

Auch bei der Energieeffizienz bietet das Hisense A10 fortschrittliche Lösungen. Während des Lesens senkt der Prozessor automatisch seine Taktfrequenz, was die Akkulaufzeit erheblich schont. Das Gerät unterstützt zudem moderne magnetische kabellose Ladetechnologie, was den Bedienkomfort weiter erhöht.

Software und Zusatzfunktionen

Das Überraschendste ist, dass der Hersteller das Gerät mit dem Betriebssystem Android 16 ausstattet und langfristige Software-Updates verspricht. Dies könnte das Smartphone zu einem der langlebigsten Geräte auf dem Markt machen. Zudem sind Funktionen wie App-Klonen und Anrufaufzeichnung direkt im System integriert.

Das Hisense A10 ist mit einer Reihe nützlicher Werkzeuge für den Alltag ausgestattet:

  • Infrarot-Port (IR-Port) zur Steuerung von Haushaltsgeräten;
  • NFC-Modul für Zahlungen und Datenaustausch;
  • Spezialmodus zur Beschleunigung der Bildschirmaktualisierung;
  • Magnetisches kabelloses Ladesystem.
Die offizielle Vorstellung des Smartphones ist für August dieses Jahres geplant. Experten sind der Meinung, dass das Hisense A10 nicht nur für Leseratten, sondern auch für Nutzer, die ein multifunktionales und energieeffizientes Gerät suchen, eine hervorragende Wahl darstellt.

HisenseSmartphoneAndroid 16TechnologieE Ink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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