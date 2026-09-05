Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt

Die fortschrittlichsten Smartphones der kommenden Samsung Galaxy S27 Flaggschiff-Serie werden die Schnellladetechnologie der Vorgängergeneration beibehalten. Laut IXBT.com sind erste technische Details zu den Geräten der neuen Generation in der Datenbank der chinesischen Zertifizierungsstelle 3C aufgetaucht. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Die in der Datenbank der Regulierungsbehörde unter den Nummern SM-S9570 und SM-S9580 registrierten Geräte wurden laut GSMA IMEI-Daten als Galaxy S27 Pro bzw. Galaxy S27 Ultra identifiziert. Basierend auf dieser Quelle werden beide High-End-Versionen 60W Schnellladen unterstützen. Es wird jedoch erwartet, dass das Unternehmen traditionell kein Netzteil im Lieferumfang beilegt.

Unterschiede zwischen der neuen Pro-Version und der Serie

Die Veröffentlichung dieser Zertifizierungsdaten deutet darauf hin, dass es erstmals Änderungen in der Samsung Flaggschiff-Reihe geben wird. Insbesondere könnte das Galaxy S27 Pro als erstes Smartphone der Galaxy S-Geschichte mit dem „Pro“-Index in die Geschichte eingehen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die hohe Ladeleistung von 60W nur den beiden teuersten und fortschrittlichsten Modellen vorbehalten bleibt.

Zuvor hatten bereits das Galaxy S27 und das Galaxy S27 Plus dieselbe 3C-Zertifizierung durchlaufen. Demnach sollte das Basismodell Galaxy S27 mit 45W Ladeleistung ausgestattet sein, während das Galaxy S27 Plus 27W unterstützen soll. Damit ist die Verteilung der Ladekapazitäten für die neue Geräteserie geklärt.

Vorzeitige Zertifizierung

Experten weisen darauf hin, dass alle vier Galaxy S27 Smartphones sehr früh in der Datenbank der chinesischen Regulierungsbehörde erschienen sind. Zum Vergleich: Die Geräte der vorherigen Galaxy S26-Serie wurden erst im Januar 2026 zertifiziert. Obwohl Samsung noch kein offizielles Startdatum genannt hat, deutet die frühzeitige Bearbeitung der Dokumente darauf hin, dass die Markteinführung der neuen Flaggschiffe früher als geplant erfolgen könnte.