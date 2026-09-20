iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest

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iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest

Die Autoren des bekannten Kanals PhoneBuff haben einen weiteren interessanten Test präsentiert, der bei Liebhabern moderner Technologie auf großes Interesse gestoßen ist. Laut ixbt.com wurden im Testverlauf die neuesten Flaggschiffe — das iPhone 18 und sein Hauptkonkurrent, das Galaxy S26 Ultra — mithilfe eines speziellen Robotermanipulators aus verschiedenen Höhen auf einen harten Boden fallen gelassen. Dieser Test ist wichtig, da er einen ersten Eindruck von der Haltbarkeit der Geräte im Alltag vermittelt. Dies berichtet die Nachricht.

Vor Beginn des Experiments widmeten die Experten den konstruktiven Merkmalen beider Smartphones besondere Aufmerksamkeit. Insbesondere verwendet Apple für seine Geräte spezielle Schutzgläser, und in dieser Hinsicht übertrifft das neue Flaggschiff fast alle Wettbewerber auf dem Markt. Beim Gewicht gibt es jedoch einen deutlichen Unterschied: Das iPhone 18 Pro Max wiegt 249 Gramm, während sein Hauptkonkurrent 214 Gramm wiegt.

Erste Testphase und erste Ergebnisse

In der ersten Phase des Tests wurden beide Smartphones aus einer Höhe von einem Meter auf die Rückseite fallen gelassen. Durch diesen Aufprall wurden beide Geräte beschädigt. Da das iPhone jedoch nur einen Glaseinsatz auf der Rückseite hat, war der Grad der Beschädigung deutlich geringer als bei der vollständigen Glasrückseite des Samsung-Flaggschiffs. Auch bei einem Sturz aus derselben Höhe in einem Winkel blieben beide Smartphones in fast identischem Zustand und kamen mit nur leichten Kratzern davon.

Beim Sturztest auf die Displayseite wurde eine interessante Situation beobachtet. Während das iPhone 18 Pro Max nach dem Sturz aus einem Meter Höhe ohne ernsthafte Mängel blieb, zersplitterte das Display des Samsung-Flaggschiffs. Natürlich betonten die Experten, dass dies ein einzelner Test unter streng kontrollierten Bedingungen sei und die Ergebnisse im wirklichen Leben abweichen könnten.

Tests aus größerer Höhe und abschließende Schlussfolgerungen

Als die Höhe auf anderthalb Meter erhöht wurde, begann sich die Situation zu ändern. Beim Sturz auf die Rückseite nahmen die Risse beim Samsung-Flaggschiff zu, was die Situation verschlechterte, während das iPhone ein relativ besseres Erscheinungsbild bewahrte. Der letzte Test — der Sturz aus anderthalb Metern Höhe auf die Displayseite — wirkte sich jedoch auch auf das Apple-Flaggschiff aus.

Infolge dieses letzten Aufpralls zersplitterte auch das Glas des neuen iPhone, und interessanterweise war der visuelle Schaden sogar größer als bei seinem Konkurrenten. Dennoch gaben die Experten von PhoneBuff dem iPhone 18 Pro Max in der Gesamtwertung der Haltbarkeit 56 Punkte, während das Samsung-Flaggschiff 53 Punkte erreichte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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