Die nationale Verteidigungsindustrie Usbekistans hat einen neuen, beispiellosen strategischen Meilenstein in der Geschichte lokaler und internationaler Militärtechnologien erreicht. Auf der internationalen Verteidigungsmesse Africa Aerospace and Defence in Südafrika in Usbekistan wurde offiziell eine neue strategische Kamikaze-Drohne (Angriffs-Kamikaze-UAV) vorgestellt, die als Äquivalent zu den berühmten "Shahed"-Drohnen gilt, welche die moderne Kriegsführung grundlegend verändert haben. Das präsentierte fortschrittliche Militärgerät ist in der Lage, eine enorme Distanz von bis zu 1500 km zurückzulegen und strategische Ziele mit hoher Präzision zu zerstören.

Die Drohne ist mit einem 30 kg schweren, schlagkräftigen Gefechtskopf (Sprengstoff) ausgestattet, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und operiert in einer Höhe von 3 km (3000 m) über dem Boden. Diese Entwicklung, die die Aufmerksamkeit der Messebesucher und führender internationaler Experten auf sich zog, zeigt, dass Usbekistans militärischer Industriekomplex über das volle Potenzial verfügt, nicht nur taktische, sondern auch strategische Langstreckenwaffen mit hoher Präzision herzustellen.

Was unterscheidet die neue usbekische Angriffs-Drohne technisch von der "Shahed", wie verändert sie das Sicherheitsgleichgewicht in der Region und wie hoch wird die Nachfrage auf dem internationalen Waffenmarkt sein?

«1500 km Reichweite und 200 km/h Geschwindigkeit»: Die wichtigsten technischen Parameter der Drohne

Die auf der Militärmesse in Südafrika bekannt gegebenen taktisch-technischen Details:

1500 km Flugreichweite: Das neue Gerät ermöglicht die präzise Bekämpfung feindlicher Kommandoposten, Versorgungszentren und Luftverteidigungssysteme aus großer Distanz;

30 kg Gefechtskopf: Die in die Drohne integrierte, 30 kg schwere Sprengladung besitzt die Kraft, befestigte militärische Objekte und schwer gepanzerte Fahrzeuge mit einem Schlag zu vernichten;

200 km/h Höchstgeschwindigkeit: Das Gerät erreicht eine Geschwindigkeit von 200 km/h, was für Kamikaze-Drohnen dieser Kategorie als hoch gilt;

3000 m Gipfelhöhe: Die Drohne fliegt in 3 km Höhe über dem Boden und operiert damit oberhalb der Reichweite einfacher Handfeuerwaffen und kurzreichweitiger Flugabwehrsysteme;

Äquivalent zur "Shahed": Die Drohne gilt hinsichtlich ihrer funktionalen Aufgabe, der kosteneffizienten Produktion und der Zielgenauigkeit als Äquivalent zu einem der weltweit effektivsten Angriffs-Drohnenmodelle.

Präsentation auf internationaler Bühne: Warum ausgerechnet Südafrika?

Präsentation auf der Verteidigungsmesse und geopolitische Bedeutung:

Globaler Militär-Marktplatz: Die Verteidigungsmesse in Südafrika gilt als eine der größten Handels- und Präsentationsplattformen für Afrika, den Nahen Osten sowie asiatische Staaten;

Nationale Technologien für den Export: Durch die Präsentation ihrer Produkte auf internationaler Ebene hat Usbekistan gezeigt, dass es nicht nur bereit ist, die eigene Armee zu versorgen, sondern auch wettbewerbsfähige Militärdrohnen auf den Weltmarkt zu exportieren;

Technologische Unabhängigkeit: In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Angriffs-Drohnen angesichts moderner militärischer Konflikte drastisch gestiegen ist, stärkt der Aufbau einer lokalen Produktion die nationale Verteidigungsautonomie.

Militärstrategische Analyse: Was sagen die Experten?

Fazit von Experten für internationale Sicherheit und Verteidigung:

Garant für regionale Sicherheit: Angesichts der komplexen geopolitischen Lage in Zentralasien fungieren Kamikaze-Drohnen mit einer Reichweite von 1500 km als starker Abschreckungsfaktor (deterrence factor) zum Schutz der Luftgrenzen und strategischen Interessen des Landes;

Wirtschaftliche Effizienz: Solche Kamikaze-Drohnen sind um ein Vielfaches günstiger als Marschflugkörper, die Millionen von Dollar kosten, erzielen jedoch das gleiche taktische Ergebnis;

Überlastung der Luftverteidigung: Der gleichzeitige Einsatz mehrerer Geräte (Schwarmangriffe) ermöglicht es, die modernen Luftverteidigungssysteme des Gegners zu überlasten und auszuschalten.

Die Einführung der ersten strategischen Kamikaze-Drohne Usbekistans mit einer Reichweite von 1500 km auf dem internationalen Parkett stellt einen gewaltigen Sprung für die Verteidigungsindustrie unseres Landes bei der Entwicklung von High-Tech-Waffen nach Weltstandard dar.

Wie sehr wird diese von unserer lokalen Verteidigungsindustrie entwickelte 1500-km-Kamikaze-Drohne Ihrer Meinung nach die Kampfkraft der usbekischen Streitkräfte erhöhen? Kann diese Entwicklung auf dem internationalen Waffenmarkt mit anderen ausländischen Drohnen konkurrieren? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den historischen Erfolg unserer Militärtechnologie mit all Ihren Freunden und Fans militärischer Themen!