Samsung Galaxy F70 Pro vorgestellt: 6000 mAh Akku und 6 Jahre Support

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat offiziell sein neues erschwingliches, aber funktionsreiches Galaxy F70 Pro Smartphone vorgestellt. Laut Ixbt.com zielt dieses Gerät darauf ab, Käufer im Mittelklassesegment mit seiner langen Lebensdauer, dem leistungsstarken Akku und langfristigen Software-Updates zu gewinnen. Die technischen Daten, Preise und das Veröffentlichungsdatum des Geräts wurden ebenfalls vollständig bekannt gegeben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unternehmensangaben zufolge kommt das neue Smartphone am 3. August erstmals auf den indischen Markt. Es wird erwartet, dass dieses Modell eines der wettbewerbsfähigsten Geräte seiner Klasse wird, da der Hersteller den Benutzern eine optimale Balance aus Preis und Qualität bietet. Das Galaxy F70 Pro ist als zuverlässige Lösung nicht nur für den Alltag, sondern auch für den langfristigen Einsatz konzipiert.

Technische Merkmale und Leistung

Das Smartphone basiert auf dem Prinzip „effizient und schnell“ und wird im Kern vom Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor angetrieben. Je nach Modifikation ist das Gerät zudem mit bis zu 8 GB LPDDR5X RAM und bis zu 256 GB UFS 3.1 internem Flash-Speicher ausgestattet. Diese Hardware sorgt für eine schnelle App-Leistung und reibungsloses Multitasking.

Auch beim Display hat Samsung die Nutzer nicht enttäuscht. Das Modell ist mit einem hochwertigen Super AMOLED-Bildschirm mit Full HD+-Auflösung ausgestattet. Das Display unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was extrem flüssige Darstellungen garantiert. Für den Schutz des Displays sorgt robustes Corning Gorilla Glass Victus+, das es vor Kratzern und Stürzen schützt.

Akku- und Kamerafunktionen

Einer der Hauptvorteile des Smartphones ist sein riesiger 6000 mAh Akku. Eine solche Akkukapazität ermöglicht es dem Gerät bei durchschnittlicher Nutzung, mehrere Tage mit einer einzigen Ladung zu arbeiten. Zusätzlich unterstützt der Akku eine 45 W Schnellladetechnologie.

Was die Kamerafunktionen angeht, ist das Galaxy F70 Pro mit einem Dreifach-Hauptkameramodul ausgestattet, bestehend aus:

Dem Hauptsensor mit einer hochauflösenden 50 MP Kamera

Einem zusätzlichen Weitwinkel- oder Hilfssensor mit 5 MP

Einem 2 MP Sensor für Makroaufnahmen

Diese Kamerakombination ermöglicht es, wichtige Momente des täglichen Lebens in guter Qualität festzuhalten.

Software und Preisgestaltung

In puncto Software wird das neue Modell mit der Benutzeroberfläche One UI 8.5 auf Basis des Betriebssystems Android 16 ausgeliefert. Das Bemerkenswerteste ist, dass Samsung für dieses Smartphone volle 6 Jahre lang Systemupdates und Sicherheitspatches verspricht. Dies ist eine beispiellose langfristige Unterstützung für ein Gerät in dieser Preisklasse.

Das Gerät wird Käufern in zwei Farboptionen angeboten — Aura Green und Alpha Black. Die Preise nach Speicherkapazität sind wie folgt festgelegt: