Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)

An der Schnittstelle zwischen Bekleidungsindustrie und Hochtechnologie wurde die nächste virale Sensation verzeichnet. Vor einigen Jahren sorgte die bekannte US-Marke HercLeon , die bereits mit ihrer selbstreinigenden Unterwäsche für Aufsehen erregte, nun mit einer neuen Erfindung für weltweites Staunen.

Das innovative Produkt der fünften Generation des Unternehmens — das HercShirt V5.0 T-Shirt — bleibt selbst an heißen Sommertagen und bei starkem Schwitzen über einen Monat lang geruchsfrei und verliert nicht an Frische, auch ohne Wäsche.

7 spezielle Komponenten: Wie funktioniert diese Technologie?

Was für viele wie ein Wunder oder „Alchemie“ klingt, hat eine wissenschaftliche Grundlage. Das Unternehmen beschichtet die Stoffoberfläche nicht nur mit Nanomaterialien, sondern webt diese direkt in die Fasern ein. Dafür werden 7 spezifische Elemente verwendet:

Kupfer und Silber: Stoppt vollständig das Wachstum von Bakterien und Mikroorganismen, die unangenehme Gerüche verursachen;

Zink: Neutralisiert scharfe Schwefelverbindungen, die bei starkem Schwitzen entstehen;

Gold und 2 spezielle geheime Komponenten: Sorgen dafür, dass Elastizität, Haltbarkeit und antibakterielle Eigenschaften des Stoffes über Jahre hinweg erhalten bleiben;

Vulkansche: Wirkt wie ein einzigartiger mikroporöser „Schwamm“, der überschüssige Feuchtigkeit sowie Gerüche aus der Umgebung aufnimmt.

Preise, Farben und Modellauswahl

Laut den Details des Projekts, das auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter großes Interesse geweckt hat, hält dieses Produkt aufgrund der seltenen Wäsche deutlich länger als 7 herkömmliche T-Shirts:

Premium V5.0 Version ($79): Ermöglicht eine Nutzung von über einem Monat ohne Waschen. Zunächst nur in Schwarz erhältlich, später folgen Dunkelblau, Bordeauxrot und Dunkelgrün;

Standard-Version (ca. $59): Erfordert bis zu 14 Tage (zwei Wochen) lang keine Wäsche;

Budget-Version ($39): Garantiert bei intensiver Nutzung 3 Tage lang absolute Sauberkeit und Geruchsfreiheit.

Der offizielle weltweite Verkauf der innovativen T-Shirts ist für Anfang November geplant.