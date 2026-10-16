Chinesische Polizei bereitet Einsatz von Fuxi-Robotern vor (Video)

Chinesische Strafverfolgungsbehörden setzen weiterhin auf modernste Technologien, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und Unruhen zu bekämpfen. Im Land wurden Tests mit einer neuen Art von Polizeirobotern begonnen, die mit Schlagstöcken und Schutzschilden ausgerüstet sind.

Laut Informationen der japanischen Kyodo Nachrichtenagentur erlernen diese humanoiden Roboter die Aufrechterhaltung der Ordnung an öffentlichen Orten sowie Fähigkeiten zur physischen Intervention.

Was können die „Fuxi“-Humanoide leisten?

Die wichtigsten funktionalen Fähigkeiten der „Fuxi“ -Roboter-Serie, die an den Tests teilnimmt, wurden bekannt gegeben:

Patrouille und Überwachung verdächtiger Personen: Die Roboter patrouillieren autonom auf Straßen und an belebten Orten und identifizieren verdächtige Personen umgehend mithilfe von Gesichtserkennung und AI-Kameras.

Gewaltanwendung und Blockaden: Diese mit Gummiknüppeln und Polizeischilden ausgestatteten Androiden können gegen Gesetzesbrecher vorgehen, Widerständige mit Schilden abdrängen und Menschenmengen blockieren.

Integration mit Sicherheitskräften: Derzeit befinden sich diese Maschinen in der Feld- und Trainingserprobungsphase.

Mensch und Maschine im gemeinsamen Dienst

Den künftigen Plänen zufolge werden die „Fuxi“-Roboter die traditionellen Polizeibeamten nicht vollständig ersetzen, sondern zu deren direkten Partnern werden:

Gemeinsame Einsatzgruppen: In Zukunft ist geplant, die Roboter gemeinsam mit bewaffneten Polizeibeamten einzusetzen und sie in kritischen Situationen an vorderster Front zu positionieren.

Minimierung von Risiken: Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Polizeibeamten bei bewaffneten Konflikten oder Massenunruhen drastisch zu reduzieren.

Dieses chinesische Experiment deutet darauf hin, dass das Sicherheitskonzept in zukünftigen Städten vollständig auf Robotik und AI-Steuerung übergehen könnte.