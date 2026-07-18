Kampf der humanoiden Roboter: Agility Robotics eröffnet neues Zentrum nahe Tesla-Werk

Der Wettbewerb in der Welt der Robotik erreicht eine neue Stufe. Agility Robotics hat in Fremont, Kalifornien, eine 60.000 Quadratfuß große Anlage eröffnet, die für das Training und die Erprobung ihrer humanoiden Roboter konzipiert ist. Bemerkenswert ist, dass sich dieses Objekt nur wenige Kilometer von der Fabrik entfernt befindet, in der Tesla die Produktion seiner Optimus-Roboter plant. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Während Elon Musk vorhersagt, dass das Optimus-Projekt das größte Produkt in der Geschichte des Unternehmens sein wird, verfügt Agility Robotics bereits über ein Produkt, das echte Umsätze generiert. Der Roboter des Unternehmens namens Digit wird heute erfolgreich in den Lagern von Giganten wie Amazon, GXO und Toyota für den Warentransport und in Logistikprozessen eingesetzt. Laut TechCrunch hat das Unternehmen bereits ein Auftragsvolumen von 300 Millionen Dollar aufgebaut.

Praktische Erfahrung und Sicherheitsfragen

Laut Peggy Johnson, CEO von Agility Robotics, ist die Nähe eines Konkurrenten wie Tesla eine positive Entwicklung für die Branche. Sie betont, dass Agility die Kommerzialisierungsphase bereits hinter sich hat und über große Erfahrung bei der Integration von Robotern in die IT-Infrastruktur von Industrieunternehmen sowie bei der Anpassung an Sicherheitsstandards verfügt.

Damion Shelton, einer der Gründer des Unternehmens, sprach über die Rolle der KI in der Robotik und ging dabei besonders auf Sicherheitsfragen ein. Er ist der Meinung, dass kritische Funktionen von Robotern, wie Bewegungssicherheit und Bremssysteme, nicht von generativer KI gesteuert werden sollten. "Man braucht bei Sicherheitsfragen keine 'Kreativität' wie bei KI, diese Systeme müssen auf Basis strenger Algorithmen arbeiten", so Shelton.

Künstliche Intelligenz und Zukunftsaussichten

Dennoch nutzt Agility Robotics die Möglichkeiten generativer KI, um Roboter in großem Umfang zu programmieren. Das Spektrum der Aufgaben, die ein Roboter ausführen kann, ist sehr breit, aber es fehlen Ingenieure, um jede einzelne manuell zu programmieren. KI-Modelle auf Basis von Technologien wie ChatGPT lösen genau dieses Problem und ermöglichen es Robotern, neue Fähigkeiten schneller zu erlernen.

Heute ist Agility Robotics stolz auf folgende Erfolge:

Im GXO-Logistikzentrum haben Digit-Roboter erfolgreich über 100.000 Frachtboxen transportiert;

Das Unternehmen plant, in diesem Jahr der erste Hersteller von humanoiden Robotern zu werden, der an die Börse geht;

Es wurden Partnerschaften mit globalen Marken wie Amazon und Toyota geschlossen.

Für Schwellenländer mag eine solche Technologie noch wie ferne Zukunftsmusik erscheinen, doch die Automatisierung der globalen Logistikkette wird die Standards für Lagerhaltung und Produktion zweifellos grundlegend verändern. Dieser Wettbewerb zwischen Agility Robotics und Tesla wird die Einbindung von Robotern in unseren Alltag weiter beschleunigen.