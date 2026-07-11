Humanoide Roboter führen erstmals erfolgreich eine komplexe Operation durch

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Humanoide Roboter führen erstmals erfolgreich eine komplexe Operation durch

Ein bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch wurde im medizinischen Bereich erzielt. Zum ersten Mal haben zwei humanoide Roboter erfolgreich eine Gallenblasenentfernung an einem lebenden Wesen durchgeführt. Wissenschaftler betonen, dass dieses Ergebnis einer der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen in naher Zukunft ist.

Diese innovativen Operationen wurden von Ingenieuren und Chirurgen der University of California, San Diego, an Schweinen durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie wurden am 8. Juli in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Die erste Operation im Rahmen der Studie wurde von einem humanoiden Roboter unter der Aufsicht und Unterstützung eines erfahrenen Chirurgen durchgeführt. Bei der zweiten Operation arbeiteten zwei humanoide Roboter zusammen und schlossen den Eingriff zur Gallenblasenentfernung eigenständig ab. Laut der Universität gelten diese erfolgreichen Experimente als einer der wichtigsten Schritte vor der Erprobung der Technologie am Menschen.

Ein chirurgischer Eingriff, der unter Beteiligung eines Roboters und Ärzten durchgeführt wird.

Dr. Ryan Broderick, Interimsdirektor des Center for the Future of Surgery an der University of California, erklärte, dass dieses Experiment in der Praxis bewiesen habe, dass Roboter effektiv in der Chirurgie arbeiten können.

„Aus Sicht des Machbarkeitsnachweises hat alles wie erwartet funktioniert“, sagte er in einem Interview mit ABC.

Experten weisen darauf hin, dass sich diese humanoiden Roboter in mehreren Punkten von den herkömmlichen robotergestützten chirurgischen Systemen unterscheiden, die derzeit in vielen Krankenhäusern eingesetzt werden. Sie haben eine menschenähnliche Struktur und sind mit Kopf und Armen ausgestattet. Das Wichtigste ist, dass sie im Operationssaal nur sehr wenig Platz beanspruchen. Die Forscher haben den Robotern sogar den Spitznamen „Surgie“ (chirurgischer Roboter) gegeben.

Dr. Ryan Broderick betont, dass einer der Hauptvorteile der neuen Roboter ihre Kompaktheit ist.

„Die Platzprobleme, die bei herkömmlichen robotergestützten Operationen auftreten, gibt es hier kaum. Der Roboter sitzt wie ein menschlicher Assistent neben dem Patienten und passt perfekt in die Umgebung, an die wir bei laparoskopischen Operationen gewöhnt sind“, sagte er.

Wissenschaftler glauben, dass diese kompakte Konstruktion es ermöglichen wird, humanoide Roboter in Zukunft unter verschiedensten Bedingungen effektiv einzusetzen. Solche Roboter könnten beispielsweise Operationen in abgelegenen Gebieten weit entfernt von großen medizinischen Zentren, in kleinen Operationssälen, auf Schiffen oder in ländlichen medizinischen Einrichtungen durchführen.

Zwei humanoide Roboter führen eine Operation mit medizinischen Instrumenten durch.

Dr. Shangley Liu, Kolorektalchirurgin an der University of California, betonte, dass diese Technologie Möglichkeiten eröffnet, die Reichweite medizinischer Dienstleistungen weiter auszubauen.

„Es ist nicht schwer, sich den Einsatz dieses Geräts auf einem Schiff, in einem abgelegenen Dorf oder in kleinen Operationssälen weit weg von Großstädten vorzustellen. Dies wird den Zugang zu medizinischen Leistungen erheblich erweitern“, sagte sie.

Forscher sagen, dass diese Technologie in Zukunft auch dazu beitragen könnte, das Problem des Personalmangels in Krankenhäusern teilweise zu lösen. Roboter können Chirurgen und medizinische Teams unterstützen und es ihnen ermöglichen, mehr Operationen durchzuführen.

Professor Michael Yip von der University of California ist der Meinung, dass das Experiment bewiesen hat, dass humanoide Roboter in der Lage sind, echte Operationen durchzuführen.

„Ich denke, wir haben gezeigt, dass humanoide Roboter echte chirurgische Eingriffe im Operationssaal durchführen können. In Zukunft könnten solche Technologien dazu dienen, Menschenleben zu retten“, sagte der Professor.

Experten betrachten dieses Ergebnis als einen wichtigen Wendepunkt im Fortschritt der robotischen Medizin. Wenn auch nachfolgende Studien erfolgreich verlaufen, könnten die ersten klinischen Studien mit humanoiden Robotern am Menschen nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Калифорния университети, Сан-ДиегоНейчерРайан БродерикЭй-Би-СиСёрджи
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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