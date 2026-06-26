Digit-Roboterhersteller geht mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Dollar an die Börse

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Digit-Roboterhersteller geht mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Dollar an die Börse

Agility Robotics, ein führendes US-Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotertechnologie, beginnt eine neue Ära seiner Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen gab seinen Börsengang durch die Fusion mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Churchill Capital Corp XI bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird der Gesamtwert des Herstellers auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieser Deal ermöglicht es Agility Robotics, über 620 Millionen Dollar an neuem Kapital zu beschaffen. Fast 200 Millionen Dollar dieser Mittel werden von neuen und bestehenden institutionellen Investoren bereitgestellt. Die Unternehmensleitung plant, diese Investitionen für den Ausbau der Produktion der Digit v5 Roboter der nächsten Generation, die Erfüllung bestehender Verträge und die Erweiterung des Kundenstamms zu verwenden.

Ein revolutionärer Schritt in Logistik und Industrie

Agility Robotics wurde 2015 auf Basis von Forschungsarbeiten der Oregon State University gegründet; sein Hauptprodukt ist der zweibeinige humanoide Roboter Digit. Im Gegensatz zu vielen Prototypen wurde Digit bereits unter realen Industriebedingungen getestet und wird in kommerziellen Projekten eingesetzt. Derzeit sind diese Roboter an neun großen Standorten im Einsatz, darunter in den Lagern des Logistikoperators GXO, von Toyota Motor Manufacturing Canada und Mercado Libre.

Hinter dem Erfolg des Unternehmens steht die Unterstützung von Tech-Giganten wie NVIDIA, Amazon und dem SoftBank Vision Fund 2. Das Interesse solch großer Investoren zeigt, dass der Markt für humanoide Robotik eine der vielversprechendsten Richtungen für AI und industrielle Automatisierung ist.

  • Für Digit v5 Roboter wurden bereits Bestellungen im Wert von über 300 Millionen Dollar eingegangen;
  • Mehr als 30 große Unternehmen prüfen die Integration der Roboter in ihre Produktionssysteme;
  • Das neue Kapital wird dazu dienen, die Produktionskapazitäten um ein Vielfaches zu steigern.

Zukunftsaussichten und Marktposition

Peggy Johnson, CEO von Agility Robotics, betonte, dass humanoide Roboter nicht nur dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu beheben, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung der Stabilität der Lieferketten spielen. Durch die Übernahme schwerer und repetitiver Aufgaben helfen Roboter, ein sichereres Arbeitsumfeld für Menschen zu schaffen.

Nach Abschluss des Börsengangs werden die Aktien des Unternehmens unter dem Ticker AGLT gehandelt. Obwohl noch nicht bekannt ist, an welcher Börse das Listing erfolgen wird, gilt dieses Ereignis als wichtiges Signal für die gesamte Robotikindustrie. Laut iXBT.com wird dieser Schritt die Verbreitung von AI-basierten physischen Systemen beschleunigen.

Die Massenproduktion und Börsennotierung humanoider Roboter zeigt, dass diese Technologie von einem Laborprojekt zu einem vollwertigen Geschäftsmodell gereift ist. Auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan könnten solche automatisierten Systeme in Zukunft eine wichtige Bedeutung für die Steigerung der Logistikeffizienz haben.

Agility RoboticsDigitRobotikKünstliche IntelligenzInvestment
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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