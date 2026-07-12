Ein neues Kapitel in der Tesla-Geschichte: Fertigungslinie für Model S und Model X für Optimus-Roboter geräumt

Tesla, ein Unternehmen, das die Welt der Elektromobilität grundlegend revolutioniert hat, hat beschlossen, sich von einigen seiner bekanntesten Modelle zu verabschieden und einen mutigen Schritt in die Zukunft zu wagen. Die Fertigungslinie, auf der im kalifornischen Werk in Fremont über ein Jahrzehnt lang die Flaggschiff-Elektroautos Model S und Model X produziert wurden, wurde vollständig demontiert. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf Unternehmensdaten. Dies berichtet die Nachricht.

Das Unternehmen veröffentlichte ein Video, das diesen Prozess unter dem symbolischen Titel „Ende einer Ära“ dokumentiert. Mit schwerem Gerät wurden Betonfundamente, Robotermanipulatoren und Fördersysteme in nur 46 Tagen abgerissen. Nun wird diese riesige Fläche für das nächste große Projekt von Tesla umgerüstet: die Produktion der humanoiden Optimus-Roboter.

Model S und Model X: Ein ehrenvoller Ruhestand

Tesla-Chef Elon Musk bezeichnete diese Entscheidung als „ehrenvollen Ruhestand“. Das 2012 auf den Markt gebrachte Model S bewies, dass Elektroautos problemlos mit Premium-Limousinen mit Verbrennungsmotor konkurrieren können. Das später hinzugekommene Model X-Crossover wurde mit seinen einzigartigen Türen zu einem der bekanntesten Symbole der Marke.

In den letzten Jahren sind die Verkaufszahlen dieser teuren Modelle jedoch im Vergleich zu den deutlich günstigeren Modellen Model 3 und Model Y spürbar zurückgegangen. Heute erwirtschaften genau diese erschwinglichen Modelle den Großteil des Unternehmensgewinns. Aus diesem Grund hat Tesla beschlossen, Ressourcen auf zukunftsträchtigere und hochtechnologische Bereiche zu konzentrieren.

Das Zeitalter der Optimus-Roboter beginnt

Laut Teslas Plan soll die Serienproduktion der dritten Generation der Optimus-Roboter auf der modernisierten Fläche im Juli oder August dieses Jahres anlaufen. Obwohl diese Roboter derzeit noch in kleinen Chargen gefertigt werden, strebt das Unternehmen eine schnelle Steigerung des Produktionsvolumens an. Bis Ende 2026 könnte die Optimus-Produktion jährlich zehntausende oder sogar hunderttausende Einheiten erreichen.

Elon Musk betrachtet das Optimus-Projekt als den wichtigsten Bereich in der Geschichte von Tesla. Er ist der Ansicht, dass humanoide Roboter langfristig mehr Gewinn für das Unternehmen abwerfen könnten als das Automobilgeschäft und zum weltweit populärsten Produkt werden könnten. Diese Roboter sollen den Menschen nicht nur in Fabriken, sondern auch im Alltag unterstützen.

In Zukunft plant Tesla den Bau eines noch größeren Produktionskomplexes im Werk Giga Texas. Es wird geschätzt, dass dort jährlich Millionen von Robotern hergestellt werden könnten. Somit werden die Fabriklinien, die einst die Welt mit Elektroautos vertraut machten, zum zentralen Knotenpunkt, der die Menschheit in das Zeitalter der Robotisierung führt.