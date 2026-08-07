BYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der Öffentlichkeit

Der chinesische Elektroautohersteller BYD präsentiert im August seine ersten humanoiden Roboter der Öffentlichkeit. Die Vorführung findet im Di Space Ausstellungszentrum des Unternehmens statt. Besucher können die Fähigkeiten der Roboter aus nächster Nähe beobachten und mit ihnen interagieren.

Zunächst sollen diese Roboter in den eigenen Produktionsstätten von BYD getestet werden. Geplant sind Aufgaben wie der Transport von Komponenten, die Unterstützung bei der Fahrzeugmontage, die Kontrolle der Produktqualität sowie die Automatisierung der internen Logistik. Damit will das Unternehmen Lösungen für AI und Robotik unter realen Produktionsbedingungen erproben.

Experten zufolge könnte sich der Einsatzbereich humanoider Roboter deutlich erweitern, wenn sie ihre Effizienz in der Praxis unter Beweis stellen. Künftig sollen solche Roboter in Lagern, Krankenhäusern, Hotels, Einkaufszentren, auf Baustellen sowie im Haushalt eingesetzt werden.

In den vergangenen Jahren Tesla, Figure AI und Unitree arbeiten ebenfalls intensiv an humanoiden Robotern. BYDs Projekt dürfte den Wettbewerb des Unternehmens in den Bereichen AI und Robotik über das Elektroautogeschäft hinaus weiter verschärfen.