iPhone 18 Pro Max Preise geändert: neue Liste
• 256 GB, Silver: 1 569 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar
• 256 GB, Black: 1 579 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar
• 512 GB: 1 869 Dollar
• 1 TB: 2 799 Dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Glacier: 1 779 Dollar
• 256 GB, Black: 1 799 Dollar, Aktionspreis
• 256 GB, Silver: 1 779 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 799 Dollar
• 512 GB, Black: 2 149 Dollar
• 512 GB, Silver: 2 149 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 199 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2 139 Dollar
• 1 TB, Black: 2 699 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 949 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 Dollar
Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 18. Oktober. Die Verkaufspreise der Smartphones können sich täglich ändern.
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