iPhone 18 Pro Max Preise geändert: neue Liste

·15·Technologie
iPhone 18 Pro Max Preise geändert: neue Liste

• 256 GB, Silver: 1 569 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar

• 256 GB, Black: 1 579 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar

• 512 GB: 1 869 Dollar

• 1 TB: 2 799 Dollar

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB, Glacier: 1 779 Dollar

• 256 GB, Black: 1 799 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1 779 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 799 Dollar

• 512 GB, Black: 2 149 Dollar

• 512 GB, Silver: 2 149 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 199 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2 139 Dollar

• 1 TB, Black: 2 699 Dollar

• 1 TB, Burgundy: 2 949 Dollar

• 1 TB, Glacier: 2 999 Dollar

• 1 TB, Silver: 2 999 Dollar

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 18. Oktober. Die Verkaufspreise der Smartphones können sich täglich ändern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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