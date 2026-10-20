Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. Oktober

·10·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand 20. Oktober 2026 aktualisiert. Die Kosten der Geräte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Einige Modelle werden zu Aktionspreisen angeboten.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 569 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar

• 256 GB, Black: 1 569 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar, Aktionspreis

• 512 GB: 1 829 Dollar

• 1 TB: 2 899 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 749 Dollar

• 256 GB, Silver: 1 749 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1 749 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 789 Dollar

• 512 GB, Black: 2 049 Dollar

• 512 GB, Silver: 2 049 Dollar

• 512 GB, Glacier: 1 999 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 179 Dollar

• 1 TB: 2 699 Dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 579 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar

• 256 GB, Black: 1 579 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar

• 512 GB: 1 869 Dollar

• 1 TB: 2 799 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 779 Dollar

• 256 GB, Black: 1 789 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1 779 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 789 Dollar

• 512 GB, Black: 2 139 Dollar

• 512 GB, Silver: 2 139 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 169 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2 129 Dollar

• 1 TB, Black: 2 699 Dollar

• 1 TB, Burgundy: 2 899 Dollar

• 1 TB, Glacier: 2 999 Dollar

• 1 TB, Silver: 2 999 Dollar

Die genannten Preise gelten für den 20. Oktober 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone PreiseSmartphone
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 18 Pro Max Preise geändert: neue ListeiPhone 18 Pro Max Preise geändert: neue Liste18 Oktober 12:48Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiertAktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiertGestern 14:06Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 16. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 16. Oktober16 Oktober 15:33Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegebenAktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben15 Oktober 12:17Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 14. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 14. Oktober14 Oktober 11:15Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 13. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 13. Oktober13 Oktober 12:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert