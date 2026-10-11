Geheimcodes für Smartphones: Versteckte Wege zur Überprüfung von Display, Akku und System
Obwohl moderne Smartphones aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, bleiben viele nützliche Funktionen in den Standard-Einstellungen verborgen. Besonders beim Kauf eines gebrauchten Geräts helfen spezielle Engineering-Codes dabei, den Zustand von Display, Sensor, Kamera oder Akku zu bestimmen.
Durch die Eingabe dieser versteckten USSD-Codes in das Wählfeld des Telefons lassen sich die verborgenen Funktionen und das Diagnosemenü des Geräts aktivieren.
Diagnose- und Testcodes für Top Android-Smartphones
Verschiedene Hersteller haben spezifische Testkombinationen für ihre Geräte implementiert:
Samsung:
*#0*#— Menü für den vollständigen Test von Displayqualität, Sensorfunktion, Kamera, Lautsprecher und Vibrationssystem;
Xiaomi und Poco:
*#*#6484#*#*— CIT-Menü zur Überprüfung aller wichtigen Komponenten und Sensoren des Smartphones;
Redmi:
*#*#64663#*#*— Umfassende Diagnose der Gerätekomponenten auf Hardware-Ebene;
Realme und Oppo:
*#899#— Engineering- und allgemeines Testmenü; zusätzlich bei Oppo:
*#808#dient der Überprüfung von Display, Sensor, LCD und Kamera;
Huawei und OnePlus:
*#*#2846579#*#*(Huawei) sowie
*#*#2346579#*#*(OnePlus) — Systemeinstellungen, Engineering-Menü und Testcode;
Vivo und iQOO:
*#*#225#*#*— Anzeige von Kalender- und Synchronisationsdaten;
Motorola, Lenovo und ASUS:
*#*#4636#*#*— Detaillierte technische Informationen zu Telefonstatus, Mobilfunknetz, Wi-Fi und Akku;
Infinix:
*#07#— Abfrage von Zertifikaten und SAR-Werten (Radioemission);
Tecno und Honor:
*#85#(Tecno) und
*#*#2345#*#*(Honor) — Modellabhängige Testfunktionen;
Sony:
*#*#7378423#*#*— Service- und Diagnosebereich;
HTC, Alcatel und Lava:
*#*#3424#*#*(HTC-Diagnose),
*#2886#(Alcatel-Testmenü),
*#1234#(Lava-Softwareinformationen).
Spezielle Kombinationen für iPhone-Nutzer
Auch Apple-Geräte bieten nützliche Befehle zur Überwachung des Netzwerk- und Verbindungsstatus:
IMEI-Nummer abfragen:
*#06#— Zeigt die eindeutige internationale Identifikationsnummer (IMEI) des Geräts an (funktioniert auf allen Telefonen);
Field Test Mode:
*3001#12345#*— Zeigt detaillierte technische Parameter zur Mobilfunksignalstärke und Netzabdeckung an;
Anrufumleitung prüfen:
*#67#— Überprüfung, an welche Nummer Anrufe bei Besetztzeichen weitergeleitet werden;
Status aller Umleitungen abfragen:
*#21#— Feststellen, ob Anrufe oder Nachrichten an eine andere Nummer umgeleitet werden;
Status der Rufnummernanzeige/-unterdrückung:
*#31#— Überprüfung der Einstellungen zur Rufnummernunterdrückung bei ausgehenden Anrufen.
Wichtiger Hinweis für Nutzer
Bei der Verwendung dieser Codes sollten einige Punkte beachtet werden:
Modellabhängigkeit: Diese Kombinationen können je nach Herkunftsregion des Telefons, Betriebssystemversion (Android/iOS) und Prozessortyp variieren oder auf einigen Modellen nicht funktionieren;
Vorsichtsmaßnahme: Es wird empfohlen, in Engineering- und Testmenüs keine Einstellungen ohne Fachkenntnisse zu ändern, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.
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