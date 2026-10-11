Geheimcodes für Smartphones: Versteckte Wege zur Überprüfung von Display, Akku und System

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Geheimcodes für Smartphones: Versteckte Wege zur Überprüfung von Display, Akku und System

Obwohl moderne Smartphones aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, bleiben viele nützliche Funktionen in den Standard-Einstellungen verborgen. Besonders beim Kauf eines gebrauchten Geräts helfen spezielle Engineering-Codes dabei, den Zustand von Display, Sensor, Kamera oder Akku zu bestimmen.

Durch die Eingabe dieser versteckten USSD-Codes in das Wählfeld des Telefons lassen sich die verborgenen Funktionen und das Diagnosemenü des Geräts aktivieren.

Diagnose- und Testcodes für Top Android-Smartphones

Verschiedene Hersteller haben spezifische Testkombinationen für ihre Geräte implementiert:

  • Samsung: *#0*# — Menü für den vollständigen Test von Displayqualität, Sensorfunktion, Kamera, Lautsprecher und Vibrationssystem;

  • Xiaomi und Poco: *#*#6484#*#* — CIT-Menü zur Überprüfung aller wichtigen Komponenten und Sensoren des Smartphones;

  • Redmi: *#*#64663#*#* — Umfassende Diagnose der Gerätekomponenten auf Hardware-Ebene;

  • Realme und Oppo: *#899# — Engineering- und allgemeines Testmenü; zusätzlich bei Oppo: *#808# dient der Überprüfung von Display, Sensor, LCD und Kamera;

  • Huawei und OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) sowie *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Systemeinstellungen, Engineering-Menü und Testcode;

  • Vivo und iQOO: *#*#225#*#* — Anzeige von Kalender- und Synchronisationsdaten;

  • Motorola, Lenovo und ASUS: *#*#4636#*#* — Detaillierte technische Informationen zu Telefonstatus, Mobilfunknetz, Wi-Fi und Akku;

  • Infinix: *#07# — Abfrage von Zertifikaten und SAR-Werten (Radioemission);

  • Tecno und Honor: *#85# (Tecno) und *#*#2345#*#* (Honor) — Modellabhängige Testfunktionen;

  • Sony: *#*#7378423#*#* — Service- und Diagnosebereich;

  • HTC, Alcatel und Lava: *#*#3424#*#* (HTC-Diagnose), *#2886# (Alcatel-Testmenü), *#1234# (Lava-Softwareinformationen).

Spezielle Kombinationen für iPhone-Nutzer

Auch Apple-Geräte bieten nützliche Befehle zur Überwachung des Netzwerk- und Verbindungsstatus:

  • IMEI-Nummer abfragen: *#06# — Zeigt die eindeutige internationale Identifikationsnummer (IMEI) des Geräts an (funktioniert auf allen Telefonen);

  • Field Test Mode: *3001#12345#* — Zeigt detaillierte technische Parameter zur Mobilfunksignalstärke und Netzabdeckung an;

  • Anrufumleitung prüfen: *#67# — Überprüfung, an welche Nummer Anrufe bei Besetztzeichen weitergeleitet werden;

  • Status aller Umleitungen abfragen: *#21# — Feststellen, ob Anrufe oder Nachrichten an eine andere Nummer umgeleitet werden;

  • Status der Rufnummernanzeige/-unterdrückung: *#31# — Überprüfung der Einstellungen zur Rufnummernunterdrückung bei ausgehenden Anrufen.

Wichtiger Hinweis für Nutzer

Bei der Verwendung dieser Codes sollten einige Punkte beachtet werden:

  • Modellabhängigkeit: Diese Kombinationen können je nach Herkunftsregion des Telefons, Betriebssystemversion (Android/iOS) und Prozessortyp variieren oder auf einigen Modellen nicht funktionieren;

  • Vorsichtsmaßnahme: Es wird empfohlen, in Engineering- und Testmenüs keine Einstellungen ohne Fachkenntnisse zu ändern, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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