Geheimcodes für Smartphones: Versteckte Wege zur Überprüfung von Display, Akku und System

Obwohl moderne Smartphones aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, bleiben viele nützliche Funktionen in den Standard-Einstellungen verborgen. Besonders beim Kauf eines gebrauchten Geräts helfen spezielle Engineering-Codes dabei, den Zustand von Display, Sensor, Kamera oder Akku zu bestimmen.

Durch die Eingabe dieser versteckten USSD-Codes in das Wählfeld des Telefons lassen sich die verborgenen Funktionen und das Diagnosemenü des Geräts aktivieren.

Diagnose- und Testcodes für Top Android-Smartphones

Verschiedene Hersteller haben spezifische Testkombinationen für ihre Geräte implementiert:

Samsung: *#0*# — Menü für den vollständigen Test von Displayqualität, Sensorfunktion, Kamera, Lautsprecher und Vibrationssystem;

Xiaomi und Poco: *#*#6484#*#* — CIT-Menü zur Überprüfung aller wichtigen Komponenten und Sensoren des Smartphones;

Redmi: *#*#64663#*#* — Umfassende Diagnose der Gerätekomponenten auf Hardware-Ebene;

Realme und Oppo: *#899# — Engineering- und allgemeines Testmenü; zusätzlich bei Oppo: *#808# dient der Überprüfung von Display, Sensor, LCD und Kamera;

Huawei und OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) sowie *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Systemeinstellungen, Engineering-Menü und Testcode;

Vivo und iQOO: *#*#225#*#* — Anzeige von Kalender- und Synchronisationsdaten;

Motorola, Lenovo und ASUS: *#*#4636#*#* — Detaillierte technische Informationen zu Telefonstatus, Mobilfunknetz, Wi-Fi und Akku;

Infinix: *#07# — Abfrage von Zertifikaten und SAR-Werten (Radioemission);

Tecno und Honor: *#85# (Tecno) und *#*#2345#*#* (Honor) — Modellabhängige Testfunktionen;

Sony: *#*#7378423#*#* — Service- und Diagnosebereich;

HTC, Alcatel und Lava: *#*#3424#*#* (HTC-Diagnose), *#2886# (Alcatel-Testmenü), *#1234# (Lava-Softwareinformationen).

Spezielle Kombinationen für iPhone-Nutzer

Auch Apple-Geräte bieten nützliche Befehle zur Überwachung des Netzwerk- und Verbindungsstatus:

IMEI-Nummer abfragen: *#06# — Zeigt die eindeutige internationale Identifikationsnummer (IMEI) des Geräts an (funktioniert auf allen Telefonen);

Field Test Mode: *3001#12345#* — Zeigt detaillierte technische Parameter zur Mobilfunksignalstärke und Netzabdeckung an;

Anrufumleitung prüfen: *#67# — Überprüfung, an welche Nummer Anrufe bei Besetztzeichen weitergeleitet werden;

Status aller Umleitungen abfragen: *#21# — Feststellen, ob Anrufe oder Nachrichten an eine andere Nummer umgeleitet werden;

Status der Rufnummernanzeige/-unterdrückung: *#31# — Überprüfung der Einstellungen zur Rufnummernunterdrückung bei ausgehenden Anrufen.

Wichtiger Hinweis für Nutzer

Bei der Verwendung dieser Codes sollten einige Punkte beachtet werden: