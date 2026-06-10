Afghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu haben

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Afghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu haben

Die afghanische Taliban-Übergangsregierung gab bekannt, dass die pakistanische Armee Angriffe auf drei Provinzen des Landes verübt habe.

Sprecher Sabiullah Mudschahid erklärte, dass in der Nacht zum 10. Juni Wohnhäuser in den Provinzen Kunar, Chost und Paktika ins Visier genommen wurden.

Er teilte mit, dass bei den Angriffen 13 Menschen ums Leben kamen. Darunter seien 11 Kinder, eine Frau und ein älterer Mann.

Zudem erlitten 14 Frauen und Kinder verschiedene Verletzungen. Die Taliban verurteilten den Vorfall scharf als „menschliches Verbrechen und Aggression“.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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