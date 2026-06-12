Thailändische Prinzessin stirbt nach 4 Jahren im Koma aufgrund einer drastischen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands

Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha ist nach einer drastischen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands verstorben. Sie lag fast vier Jahre lang im Koma.

Die Prinzessin verlor im Dezember 2022 aufgrund eines Herzleidens das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus in Bangkok eingeliefert. In den folgenden Jahren verschlechterte sich ihr Zustand aufgrund verschiedener Komplikationen.

Bajrakitiyabha, in der Bevölkerung als „Prinzessin Pa“ bekannt, war auch als Juristin, Diplomatin und Philanthropin anerkannt. Sie setzte sich besonders für die Rechte von inhaftierten Frauen ein, insbesondere von schwangeren Häftlingen.

Die Prinzessin war eines der offiziellen Kinder des thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn und galt gemäß der Verfassung des Landes als eine der Thronfolgerinnen.