Militärflugzeug zerbricht bei Landung in Indien in mehrere Teile

Ein militärisches Transportflugzeug vom Typ An-32 ist bei der Landung in der nordöstlichen Region Indiens abgestürzt.

Offiziellen Angaben zufolge kamen bei dem Vorfall 5 Besatzungsmitglieder ums Leben. Der Kopilot überlebte.

Von lokalen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug hart auf dem Boden aufschlug und in mehrere Teile zerbrach.

Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Die indische Luftwaffe hat eine Sonderkommission zur Untersuchung der Absturzursachen eingesetzt.