Videos eines kleinen Mädchens mit einer Schlange sorgen für Aufsehen in sozialen Medien

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Videos eines kleinen Mädchens mit einer Schlange sorgen für Aufsehen in sozialen Medien

In den sozialen Medien verbreiten sich Videos, die eine Familie zeigen, die eine große, lange Schlange hält. In diesen Clips ist zu sehen, wie ein etwa 4-5-jähriges Mädchen völlig entspannt mit der Schlange interagiert.

Die Aufnahmen zeigen, wie das Mädchen mit der Schlange spielt, sie badet und sich sogar auf sie legt. Diese Situation hat viele Nutzer in Erstaunen versetzt und die Videos haben in kurzer Zeit hohe Aufrufzahlen und Hunderte von Kommentaren erreicht.

In den Kommentaren werden unterschiedliche Meinungen geäußert. Während einige vermuten, dass das Gift der Schlange entfernt worden sein könnte, betonen andere, dass eine solche Situation sehr gefährlich sei, und fordern die Eltern auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Viele erinnern daran, dass die Schlange immer noch wilde Instinkte hat und unerwartet angreifen könnte.

Diese Videos haben erneut gezeigt, wie aktuell das Thema gefährlicher Experimente für Inhalte in sozialen Medien ist.

Soziale Medien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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