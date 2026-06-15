Türkischer Präsident begrüßt die zwischen den USA und dem Iran erzielte Einigung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan begrüßte die zwischen den USA und dem Iran erzielte Einigung.

Er betonte, dass dieses Abkommen ein notwendiger Schritt zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in der Region sei.

Erdoğan wies darauf hin, wie wichtig es sei, sich vor der Unterzeichnung des Abkommens von Erklärungen, Provokationen und Handlungen zu enthalten, die die Spannungen verschärfen könnten.

Der türkische Staatschef würdigte die Vermittlungsbemühungen Pakistans und drückte den Führern der USA und des Iran seinen Dank aus.

Er hob zudem die Unterstützung Katars und Saudi-Arabiens für die diplomatischen Initiativen besonders hervor.