Die Wahrheit hinter dem Kajal der Pharaonen: 4000 Jahre alte Geheimnisse gelüftet

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Die Wahrheit hinter dem Kajal der Pharaonen: 4000 Jahre alte Geheimnisse gelüftet

Auf altägyptischen Fresken werden Pharaonen und Königinnen mit schwarzen Linien um die Augen dargestellt. Viele hielten dies für ein einfaches Schönheitsmerkmal, doch moderne Forschungen zeigen, dass es eine weitaus komplexere Funktion hatte.

Untersuchungen der französischen Wissenschaftler Philippe Walter und Christian Amatore identifizierten im Kajal synthetische Bleiverbindungen wie Laurionit und Phosgenit. Dies bedeutet, dass die alten Ägypter chemische Prozesse bereits sehr früh beherrschten.

Altägyptischer Pharao'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Studien zufolge aktivieren kleine Dosen von Blei immunstärkende Prozesse im Körper. Daher diente Kajal nicht nur als Kosmetik, sondern auch als Schutzmittel gegen Augenkrankheiten.

Die jährlichen Überschwemmungen des Nils führten zur Ausbreitung von Infektionen. Unter diesen Bedingungen schützte Kajal die Augen vor Krankheiten wie Bindehautentzündung und Trachom. Diese Praxis verbreitete sich später auch in benachbarten Regionen.

Kajal hatte auch eine religiöse symbolische Bedeutung, war mit dem Auge des Horus verbunden und sollte den Menschen vor Krankheit und Bösem schützen. So waren Medizin und Glaube miteinander verflochten.

Ein Wandgemälde einer altägyptischen Frau, die zwischen Hieroglyphen ein Gefäß hält.

Die alten Ägypter stellten komplexe kosmetische Zusammensetzungen unter Verwendung verschiedener Mineralien und Salze her. Diese Methoden entwickelten sich im Laufe der Zeit zu systematischen medizinischen Praktiken.

Somit war Kajal nicht nur ein Teil der Schönheit, sondern auch ein wichtiger Teil der Gesundheitsvorsorge und wurde von der gesamten Gesellschaft weit verbreitet genutzt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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