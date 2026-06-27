7 Jahre für Dior- und Chanel-Taschen: Ehemalige First Lady von Südkorea inhaftiert

·39·Welt
7 Jahre für Dior- und Chanel-Taschen: Ehemalige First Lady von Südkorea inhaftiert

Die ehemalige First Lady von Südkorea, Kim Keon-hee, wurde wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Form von Luxusgeschenken zu 7 Jahren Haft verurteilt.

Dem Gericht zufolge nahm die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol kostbare Gegenstände an, um im Gegenzug verschiedene Angelegenheiten von Unternehmern und Beamten zu regeln.

Zu den Geschenken gehörten Berichten zufolge Taschen der Marken Dior und Chanel, teurer Schmuck, Uhren und andere Luxusartikel. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kim Keon-hee ihren Einfluss als Präsidentengattin nutzte, um interessierten Parteien zu helfen.

Es wird berichtet, dass die ehemalige First Lady mit der Entscheidung des Gerichts unzufrieden ist und ihre Anwälte planen, das Urteil anzufechten.

Kim Keon-hees Ehemann, der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, wurde im Februar dieses Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts im Jahr 2024 einen Aufstand gegen den Staat angeführt hatte.

Kim Keon-heeYoon Suk YeolSüdkoreaDiorChanel
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer US-Reisepass mit Trump-Bild vorgestelltNeuer US-Reisepass mit Trump-Bild vorgestelltHeute, 13:40Vorschlag zur Todesstrafe für Beamte bei Korruptionsverbrechen in RusslandVorschlag zur Todesstrafe für Beamte bei Korruptionsverbrechen in RusslandHeute, 13:26Handgemenge im georgischen Parlament: Frühlingssession endet im ChaosHandgemenge im georgischen Parlament: Frühlingssession endet im ChaosHeute, 13:22Zwei Erdbeben in 40 Sekunden: Schreckliche Folgen in VenezuelaZwei Erdbeben in 40 Sekunden: Schreckliche Folgen in VenezuelaHeute, 13:18Riesiger Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei: Besteht Gefahr?Riesiger Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei: Besteht Gefahr?Heute, 12:34Bereinigung in Indonesien: 4,7 Millionen Kinderkonten gelöschtBereinigung in Indonesien: 4,7 Millionen Kinderkonten gelöschtHeute, 12:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet