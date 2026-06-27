7 Jahre für Dior- und Chanel-Taschen: Ehemalige First Lady von Südkorea inhaftiert

Die ehemalige First Lady von Südkorea, Kim Keon-hee, wurde wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Form von Luxusgeschenken zu 7 Jahren Haft verurteilt.

Dem Gericht zufolge nahm die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol kostbare Gegenstände an, um im Gegenzug verschiedene Angelegenheiten von Unternehmern und Beamten zu regeln.

Zu den Geschenken gehörten Berichten zufolge Taschen der Marken Dior und Chanel, teurer Schmuck, Uhren und andere Luxusartikel. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kim Keon-hee ihren Einfluss als Präsidentengattin nutzte, um interessierten Parteien zu helfen.

Es wird berichtet, dass die ehemalige First Lady mit der Entscheidung des Gerichts unzufrieden ist und ihre Anwälte planen, das Urteil anzufechten.

Kim Keon-hees Ehemann, der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, wurde im Februar dieses Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts im Jahr 2024 einen Aufstand gegen den Staat angeführt hatte.