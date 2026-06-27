Oppo Reno 16 FS vorgestellt: 6500 mAh Akku und leistungsstarke Kameras

Oppo, das sich im Smartphone-Markt durch seinen innovativen Ansatz auszeichnet, hat offiziell das neue Reno 16 FS Modell für den europäischen Markt angekündigt. Dieses Gerät hebt sich von anderen Modellen der Reno 16 Serie durch seine ausgewogenen technischen Daten und insbesondere seine autonome Laufzeit ab. Es wird erwartet, dass das neue Gadget die Nutzer nicht nur durch sein Design, sondern auch durch moderne AI-Funktionen anzieht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Hauptvorteil des Geräts zeigt sich in seinem Akku. Den Ingenieuren ist es gelungen, einen riesigen Akku mit 6500 mAh in das Reno 16 FS Modell zu integrieren. Dieser Wert ist heutzutage ein seltenes Ereignis für Smartphones im mittleren und oberen Segment. Zudem unterstützt das Gerät die 45W SuperVOOC Schnellladetechnologie, was es dem Nutzer ermöglicht, über lange Zeit erreichbar zu bleiben.

Display und Leistungsmerkmale

Das Oppo Reno 16 FS ist mit einem 6,57-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 2372 x 1080 Pixeln bietet. Die Bildwiederholfrequenz des Displays beträgt 120 Hz bei einer Spitzenhelligkeit von 1400 nit/m2. Ein 10-Bit-Farbsystem sorgt für lebendigere und natürlichere Bilder. Der unter dem Bildschirm integrierte optische Fingerabdruckscanner trägt zum modernen Erscheinungsbild des Geräts bei.

Im Inneren des Smartphones befindet sich der MediaTek Dimensity 7300 Energy Prozessor. Beim Speicher bietet der Hersteller 8 GB RAM (LPDDR4X) und 512 GB internen Speicher (UFS 3.1) an. Es ist anzumerken, dass Nutzer den Speicherplatz mithilfe von microSD-Karten weiter erweitern können. Als Software wurde die auf Android basierende ColorOS 16 Oberfläche gewählt.

Kamera und Zusatzfunktionen

Für Fotografie-Begeisterte bietet das Reno 16 FS umfangreiche Möglichkeiten. Auf der Rückseite des Smartphones befinden sich drei Module:

50 Megapixel Hauptsensor (mit optischer Bildstabilisierung — OIS);

8 Megapixel Ultraweitwinkelobjektiv;

50 Megapixel Teleobjektiv (mit OIS und Zoom-Funktion).

Für Selfie-Liebhaber ist eine 50-Megapixel-Frontkamera mit Autofokus-System vorgesehen. Wichtig ist, dass sowohl die Haupt- als auch die Frontkameras Videos im 4K-Format mit 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen können. Dies ist ideal für Ersteller hochwertiger Inhalte für soziale Netzwerke.

Laut ixbt.com ist das Smartphone nach dem IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem verfügt das Gerät über Stereo-Lautsprecher, NFC, Bluetooth 5.4 und eSIM-Technologien. Eine spezielle Snap Key AI Taste ermöglicht den schnellen Zugriff auf Funktionen der künstlichen Intelligenz. Auf dem europäischen Markt wird dieses Modell auf etwa 649 Euro geschätzt und ist in den Farben Purple Black und Pop White erhältlich.