Luis Suarez äußert sich zu Vergleichen zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi

Der legendäre uruguayische Stürmer Luis Suarez hat dazu aufgerufen, die ständigen Vergleiche zwischen dem jungen Star von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, und Lionel Messi zu beenden. Der erfahrene Forward, der derzeit für Inter Miami spielt, erkennt die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielern an, betrachtet sie jedoch als grundlegend verschieden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Mundo Deportivo betonte Luis Suarez, dass Vergleiche nicht immer von Vorteil sind. Seiner Meinung nach unterscheiden sich ihre Spielstile und Rollen auf dem Platz, obwohl beide Spieler aus der Barcelona-Akademie — La Masia — stammen und mit dem linken Fuß hervorragend agieren. Suarez mahnt, dass das junge Talent nicht unter übermäßigen Druck gesetzt werden sollte.

Vergleiche sind hasserfüllt und unangemessen

"Vergleiche sind eine hasserfüllte Sache. Ja, beide spielen mit dem linken Fuß, beide haben eine hohe Technik, aber sie sind völlig unterschiedliche Spieler. Die Ergebnisse sprechen für sich. Leos Errungenschaften in seinem Alter sind erstaunlich. Lassen Sie uns einfach hoffen, dass Lamine in Zukunft zumindest dieses Niveau erreicht", sagte Suarez.

Luis Suarez ging auch auf die Rolle von Lamine Yamal in der spanischen Nationalmannschaft und seinen Einfluss auf das Spiel ein. Seinen Worten zufolge beginnen die Mitspieler, ihm mehr zu vertrauen, sobald der junge Spieler das Feld betritt. Wenn Yamal den Ball empfängt, erhöhen die gegnerischen Verteidiger ihre Wachsamkeit, da er die Situation jederzeit mit einem unerwarteten Pass oder Schuss ändern kann.

Suarez bemerkte, dass Yamal die große Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird, sehr gut verkraftet und diese Verantwortung würdig trägt. Der Stürmer lobte die Gelassenheit des jungen Stars unter Druck und sein professionelles Wachstum. Er fügte jedoch hinzu, dass Talent allein nicht ausreicht, um Messis Niveau zu erreichen.

Messis unlöschbare Leidenschaft

Suarez, der derzeit im selben Verein wie Lionel Messi spielt, hob besonders das Bestreben des achtfachen Ballon-d'Or-Gewinners hervor, immer noch der Beste sein zu wollen. Während viele über Messis Alter sprechen, bleiben sein Fleiß im Training und seine mentale Stärke auf einem sehr hohen Niveau.

Dieses Thema ist auch für Fußballfans interessant, da Lamine Yamals Glanz bei der Europameisterschaft dazu führte, dass er als "Messi" einer neuen Ära gesehen wird. Experten wie Suarez erinnern jedoch daran, dass dem jungen Spieler die Möglichkeit gegeben werden muss, seinen eigenen Weg zu gehen, während Phänomene wie Messi ihren eigenen Platz in der Geschichte haben.