Bereinigung in Indonesien: 4,7 Millionen Kinderkonten gelöscht

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Bereinigung in Indonesien: 4,7 Millionen Kinderkonten gelöscht

Eine wahrhaft sensationelle und strenge Entscheidung in der Welt der sozialen Netzwerke! Die indonesische Regierung hat einen beispiellosen Schritt unternommen, um die virtuelle Sicherheit von Kindern zu gewährleisten und sie vor schädlichen Inhalten zu schützen. Im Land wurden fast 4,7 Millionen Profile von Nutzern unter 16 Jahren gesperrt.

Dies wurde Reuters gemeldet, basierend auf einer Erklärung der indonesischen Ministerin für Kommunikation und digitale Technologie, Meutya Hafid.

Wie viele Konten wurden auf welcher Plattform gelöscht?

Der größte "Schlag" traf die Kurzvideo-Plattform TikTok. Die Zahlen der Massenbereinigung sehen wie folgt aus:

Soziales Netzwerk / Plattform

Anzahl der gelöschten Kinderkonten

TikTok

4,1 Millionen

YouTube

fast 600 Tausend

Gesamtzahl

4,7 Millionen

Was war die Ursache? Ein gnadenloses neues Gesetz

Solche drastischen Maßnahmen sind kein Zufall. Es geht darum, dass am 28. März 2026 in Indonesien eine neue Rechtsverordnung in Kraft getreten ist. Gemäß diesem Dokument sind alle Netzwerke, die im Land als "Hochrisikoplattformen" eingestuft wurden, verpflichtet, die Konten von Kindern unter 16 Jahren schrittweise und vollständig zu löschen.

Bis heute sind folgende beliebte Netzwerke und Spieleplattformen bereits unter den Einfluss dieser strengen Regeln geraten:

  • Instagram und Facebook

  • X (ehemals Twitter)

  • Roblox Spieleplattform

Das Ziel ist nicht nur das Verbot, sondern die Änderung der Kultur!

Wie die Ministerin für Kommunikation und digitale Technologie, Meutya Hafid, betonte, ist es das Ziel der Regierung nicht nur, Kinder vom Internet zu trennen, sondern die Verantwortung der großen Digitalgiganten zu erhöhen.

"Wir verzögern nicht einfach nur den Zugang eines Kindes zum Netzwerk, sondern wir wollen, dass sich die Verhaltenskultur der Plattformen ändert", sagte die indonesische Ministerin.

Es wird erwartet, dass ein solch strenges System zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern in der digitalen Welt bald auch für andere Länder als Vorbild dienen wird.

IndonesienReutersTikTokYouTubeMeutya Hafid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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