Vorschlag zur Todesstrafe für Beamte bei Korruptionsverbrechen in Russland

·24·Welt
Vorschlag zur Todesstrafe für Beamte bei Korruptionsverbrechen in Russland

In der russischen Staatsduma wurde der Vorschlag eingebracht, die Todesstrafe für Beamte bei bestimmten schweren Korruptionsverbrechen anzuwenden.

Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei „Ein gerechtes Russland“, erklärte, dass bestimmte Handlungen von Beamten aus persönlichen Interessen die Sicherheit der Bürger und die Verteidigungsfähigkeit des Landes ernsthaft gefährden könnten.

„Solche Verbrechen sollten mit Landesverrat und Spionage gleichgesetzt und mit der Todesstrafe bestraft werden“, sagte Mironow in einem Interview mit dem Sender RTVI.

Dem Vorschlag zufolge könnte in das russische Strafgesetzbuch ein neuer Straftatbestand mit dem Titel „korrupte Aktivitäten, die die Verteidigungsfähigkeit des Landes und die Sicherheit der Bürger geschädigt haben“, aufgenommen werden.

Die Todesstrafe ist in der russischen Gesetzgebung als schwerste Strafmaßnahme erhalten geblieben. Seit 1997 gilt jedoch ein unbefristetes Moratorium, und diese Strafe wird in der Praxis nicht angewandt.

Der letzte in Russland hingerichtete Verurteilte war der Serienmörder Sergej Golowkin, bekannt unter dem Spitznamen „Fisher“. Er wurde 1996 erschossen.

RusslandStaatsdumaSergei MironowGerechtes RusslandRTVI
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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