Neuer US-Reisepass mit Trump-Bild vorgestellt

US-Präsident Donald Trump stellte am 26. Juni ein Muster eines speziellen Gedenkpasses vor, der anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit des Landes erstellt wurde. Das auffälligste Merkmal dieses in limitierter Auflage hergestellten Passes ist das persönliche Foto des Präsidenten. Dies wurde von CNN berichtet.

Trump veröffentlichte ein Bild dieses Passes im sozialen Netzwerk Truth Social und kommentierte es mit: "Der neue US-Reisepass. Darauf steht: 'Willkommen, aber benehmen Sie sich!'", schrieb er.

In dem vorgestellten Muster ist Donald Trump hinter dem berühmten Resolute Desk im Oval Office zu sehen. Im Hintergrund des Fotos ist der Originaltext der US- Unabhängigkeitserklärungabgebildet, während am unteren Rand die Unterschrift des Präsidenten zu sehen ist. Auf der gegenüberliegenden Seite des Passes ist das berühmte Werk "Declaration of Independence" des Künstlers John Trumbull dargestellt.

Berichten zufolge wurde dieses Porträt auf der Grundlage des offiziellen Porträts erstellt, das in der Smithsonian National Portrait Galleryin Washington aufbewahrt wird. Dieses Design unterscheidet sich von dem früheren Muster, das das Außenministerium Anfang 2026 präsentiert hatte.

Am Abend des 26. Juni wurde der Entwurf des Passes auch auf der offiziellen Seite des Weißen Hauses im sozialen Netzwerk X veröffentlicht. Der Post trug den Titel "Neuer US-Reisepass zum 250. Jahrestag Amerikas" . Als Journalisten jedoch fragten, ob dieses Design die endgültige offizielle Version sei, verwies das Weiße Haus für eine Stellungnahme an das Außenministerium. Der Sender CNN hat sich an das Außenministerium gewandt, um eine offizielle Antwort zu diesem Thema zu erhalten.

Wer erhält den Pass?

Der spezielle Gedenkpass wurde erstmals im April im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit angekündigt. Beamte beschrieben ihn als ein Dokument zum historischen Datum, dessen Einband und Innenseiten mit einem speziellen Design und verbesserten Bildern gestaltet sind.

Berichten zufolge wird der Pass nach seiner Fertigstellung Bürgern, die ihre Dokumente persönlich bei der Passbehörde in Washington erneuern, als Standardvariante angeboten. Personen, die einen Online-Antrag stellen oder in anderen Teilen des Landes leben, werden weiterhin das aktuelle Passdesign verwenden.

Auf dem Inneneinband der aktuellen US-Reisepässe befindet sich ein Werk des Künstlers Percy Moran, das die Geschichte von Francis Scott Key während der Bombardierung von Fort McHenry zeigt. Es wird betont, dass dieses Ereignis später die Inspiration für die US-Nationalhymne lieferte.

Gleichzeitig schlug das US-Finanzministerium im Mai die Initiative vor, eine neue 250-Dollar- Banknote mit dem Bild von Donald Trump herauszugeben. Berichten zufolge haben einige Beamte Druck auf das Bureau of Engraving and Printing innerhalb des US-Finanzministeriums ausgeübt, um dieses Projekt zu beschleunigen. In den vorgeschlagenen Designmustern ist das Foto von Trump in der Mitte der Banknote sowie die Unterschriften des US-Präsidenten und des Finanzministers Scott Bessent zu sehen.