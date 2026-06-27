Der italienische Verein Como hat kurz vor der Sommer-Transferperiode einen unerwarteten und sensationellen Deal abgeschlossen. Der Serie-A-Vertreter hat sich mit Real Madrid auf neue Konditionen in Höhe von 60 Millionen Euro geeinigt, um seinen Starspieler, den argentinischen Spielmacher Nico Paz, im Team zu halten. Dieser Schritt zeigt den festen Willen des Vereins, seinen Kader vor dem Debüt in der Champions League in der kommenden Saison zusammenzuhalten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie die La Gazzetta dello Sport berichtet, hat die Führung von Como diese enorme finanzielle Verpflichtung auf sich genommen, um die Aktivierung der von Real Madrid festgelegten bevorzugten Rückkaufklausel zu verhindern. Nach der ursprünglichen Vereinbarung hatte der Madrider Verein das Recht, sein Eigengewächs für nur 10 Millionen Euro zurückzuholen, doch die Italiener stimmten zu, die Transfersumme auf 60 Millionen Euro zu erhöhen, um den Spieler dauerhaft zu binden.

Transferdetails und neue Bedingungen

Als Ergebnis der Verhandlungen hat Real Madrid nicht nur eine beträchtliche Summe erhalten, sondern auch seine zukünftigen Interessen geschützt. Nach dem neuen Vertrag ist der Rückkaufpreis für Nico Paz für die "Königlichen" nun auf 80 Millionen Euro festgelegt. Diese Summe soll im nächsten Sommer in Kraft treten. Die Madrilenen planen, diese Mittel zur Finanzierung des Projekts des neuen Trainers José Mourinho zu verwenden.

Nico Paz hat sich in den letzten zwei Spielzeiten unter Cesc Fàbregas zu einem echten Führungsspieler entwickelt. Der 21-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 12 Tore in der Serie A und trug maßgeblich zur Qualifikation seines Teams für den prestigeträchtigsten europäischen Wettbewerb bei. Seine Leistungen weckten nicht nur das Interesse von Real Madrid, sondern auch von einem anderen italienischen Giganten, Inter, doch Como handelte schnell und stach die Konkurrenz aus.

Zukunftspläne des Vereins

Laut GOAL.com wird die Zahlung von 60 Millionen Euro über vier Jahre verteilt. Diese Methode ermöglicht es Como, die Regeln des Financial Fair Play (FFP) einzuhalten. Dennoch ist eine solch große Investition eine Rekordausgabe für den Verein und zeugt von den Ambitionen des Teams.

Für die Fans im Stadio Sinigaglia ist diese Nachricht ein großer moralischer Schub. Der Verbleib des größten Stars sorgt für Stabilität im Kader vor der Champions League. Nun werden sich Cesc Fàbregas und die Vereinsführung auf die Verstärkung der Defensive konzentrieren, da das Mittelfeld bereits fest um Nico Paz herum aufgebaut ist.

Dieser Transfer ist auch für Fußballfans interessant, da die Fähigkeit bescheidener Vereine wie Como, auf dem großen Transfermarkt auf Augenhöhe mit Giganten wie Real Madrid zu verhandeln, einer der neuen Trends im modernen Fußball ist. Nico Paz muss in der kommenden Saison beweisen, dass er tatsächlich 60 Millionen Euro wert ist.