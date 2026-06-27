Riesiger Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei: Besteht Gefahr?

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Riesiger Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei: Besteht Gefahr?

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation wird heute — am 27. Juni 1997 NC1 ein großer Asteroid an der Erde vorbeifliegen. Experten betonen, dass er keine Gefahr für unseren Planeten darstellt. Dennoch gilt dieser Vorbeiflug als eines der bedeutenden Ereignisse für Astronomen und Sternbeobachter.

Berichten zufolge wird sich der Asteroid in einem minimalen Abstand von etwa 2,6 Millionen Kilometern von der Erde bewegen. Obwohl dies fast siebenmal so weit ist wie die Entfernung zwischen Mond und Erde, wird er nach astronomischen Maßstäben als großer erdnaher Asteroid eingestuft.

Der Asteroid 1997 NC1 wurde vor fast 30 Jahren vom Asteroiden-Beobachtungssystem in Hawaii entdeckt. Sein Durchmesser wird auf 750 Meter bis 1,65 Kilometer geschätzt.

Experten merken an, dass die Umlaufbahn des Asteroiden trotz der Annäherung an die Erde nicht mit der Umlaufbahn unseres Planeten kreuzt. Daher gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Amateurastronomen mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop können ihn als schwach leuchtenden Punkt beobachten, der über den Himmel wandert.

Nach Berechnungen der NASA wird der Asteroid 1997 NC1 die Erde erst wieder im Jahr 2133 in einer so geringen Entfernung passieren. Aus diesem Grund wird der aktuelle Vorbeiflug als eines der seltenen und interessanten astronomischen Ereignisse für Weltraumbegeisterte bewertet.

Europäische WeltraumorganisationNASAHawaii1997 NC1
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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