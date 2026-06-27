Zwei Erdbeben in 40 Sekunden: Schreckliche Folgen in Venezuela

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Zwei Erdbeben in 40 Sekunden: Schreckliche Folgen in Venezuela

Nach schweren Erdbeben in Venezuela werden mehr als 50.000 Menschen vermisst. Tom Fletcher, der humanitäre Chef der UN, teilte mit, dass die Rettungsarbeiten unter extrem schwierigen Bedingungen stattfinden.

Aktuellen Informationen zufolge kamen mindestens 920 Menschen ums Leben, mehr als 3.360 wurden verletzt. Rettungskräfte arbeiten Tag und Nacht, um Verschüttete unter den Trümmern zu finden.

Das Beben ereignete sich am Abend des 24. Juni. Innerhalb von etwa 40 Sekunden wurden zwei starke Erschütterungen der Stärke 7,2 und 7,5 registriert. Nach den Hauptbeben gab es hunderte Nachbeben.

Zahlreiche Gebäude stürzten ein, in einigen Gebieten wurden ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht. Familien beteiligen sich an der Suche in der Hoffnung, ihre vermissten Angehörigen zu finden.

Behörden warnen, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte.

VenezuelaTom FletcherUN
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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