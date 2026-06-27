Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine jungen Stars Jamal Musiala und Florian Wirtz nach dem enttäuschenden Spiel gegen Ecuador verteidigt. Nach dieser Niederlage im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 betonte der Coach sein volles Vertrauen, dass die kreativen Anführer des Teams noch ihren Moment haben werden. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Musiala und Wirtz galten vor Turnierbeginn als die Haupthoffnungen der deutschen Fans, doch bisher konnten sie nicht die erwartete Brillanz zeigen. Im Spiel gegen Ecuador hatten die beiden Spieler aufgrund der physischen Überlegenheit und der kompakten Defensive des Gegners Schwierigkeiten, ihre wichtigste Waffe – das Dribbling – auszuspielen. Dennoch plant Nagelsmann vor dem Achtelfinale am Montag keine radikalen Änderungen in der Aufstellung.

Die Einstellung des Trainers zu den jungen Stars

Nagelsmann lobte die Aktionen des Bayer Leverkusen-Stars Florian Wirtz auf dem Platz. Seiner Meinung nach fehle dem Spieler lediglich das nötige Glück. "Flo war sehr aktiv und hat alles gegeben. Er hat im Strafraum einige großartige Dribblings gezeigt, nur beim Abschluss fehlte das Glück. Seine Tore kommen noch", betonte der Trainer.

In Bezug auf Jamal Musiala erinnerte Nagelsmann daran, dass man etwas geduldiger sein müsse. Die lange Verletzungspause des Bayern-Offensivspielers hat seine sportliche Form spürbar beeinflusst. Laut dem Trainer ist Musialas Potenzial allen bekannt, es gelte nur, seine innere Stärke wieder zu wecken. Nagelsmann glaubt, dass genau dieses Duo die Entscheidung im Spiel am Montag herbeiführen wird.

Positive Veränderungen und Zukunftspläne

Einer der wenigen positiven Aspekte im Spiel gegen Ecuador war das Tor von Leroy Sane. Der Erfolg des Flügelspielers, der eine lange torlose Serie beendete, soll den Druck auf das Team etwas mindern. Nagelsmann zeigte sich zufrieden mit Sanes Leistung und merkte an, dass er sogar kurz vor einem Doppelpack stand.

Der Stab der deutschen Nationalmannschaft hat aus der Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen und beschlossen, an ihrem offensiven Stil festzuhalten. Die Experten sind der Meinung, dass die Formkurve technischer Spieler wie Musiala und Wirtz über den Erfolg Deutschlands in der K.-o.-Phase entscheiden wird. Der Fokus liegt derzeit auf der mentalen Vorbereitung der Spieler.

laut Informationen von ixbt.com bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft intensiv auf das entscheidende Spiel am Montag vor. Anstatt große Änderungen im Kader vorzunehmen, setzt Nagelsmann auf die Stärkung des Zusammenspiels der vorhandenen Spieler. Dies gilt als wichtiger Schritt, um die Stabilität innerhalb der Mannschaft zu wahren.