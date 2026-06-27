Luis Suarez wählt den besten Stürmer der Welt: Warum er Harry Kane gegenüber Erling Haaland bevorzugt

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Luis Suarez wählt den besten Stürmer der Welt: Warum er Harry Kane gegenüber Erling Haaland bevorzugt

Einer der legendären Stürmer der Fußballwelt, Luis Suarez, der einst für Barcelona und Liverpool glänzte, äußerte sich zu den stärksten Mittelstürmern unserer Zeit. Der uruguayische Star ging auf die Unterschiede zwischen Erling Haaland und Harry Kane ein, die derzeit das Rennen um die Torschützenkrone anführen, und gab seine Wahl bekannt. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Mundo Deportivo betonte Luis Suarez, dass er den englischen Kapitän Harry Kane höher bewertet als den Manchester City-Star Erling Haaland. Laut Suarez sind beide Spieler zwar phänomenal, aber ihr Spielstil und ihr Einfluss auf das Team sind unterschiedlich.

Taktische Intelligenz und Teamspiel

Laut Suarez ist Harry Kane in seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen und Verbindungen zu seinen Mitspielern aufzubauen, konkurrenzlos. "Ich habe zwei oder drei Lieblingsstürmer. Haaland ist eine extrem gefährliche 'Neun' im Strafraum, aber das Team muss für ihn spielen. Ich bevorzuge Harry Kane. Er verbindet sich viel besser mit den anderen Teammitgliedern", sagt der uruguayische Stürmer.

Luis Suarez lobte besonders Kanes Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Er merkte an, dass Kane nicht nur Tore schießt, sondern auch die Bewegungen seiner Mitspieler vorausahnt und ihnen freien Raum schafft. "Er versteht das Spiel anders. Seine Bewegungen basieren auf den Gegenbewegungen seiner Mitspieler. Ich liebe diese kleinen Details des Fußballs", fügte er hinzu.

Laut Goal.com sprach Suarez auch über seinen Landsmann Darwin Nunez. Über Nunez, der Liverpool verließ, um zum saudi-arabischen Club Al-Hilal zu wechseln, gab der legendäre Stürmer dem jungen Spieler psychologische Ratschläge. Meiner Meinung nach Suarez muss Nunez zuerst seine Mentalität stärken.

"Darwins Qualitäten sind erstaunlich. Er ist stark, schnell und verfügt über große Kraft. Wenn er weiterhin an sich arbeitet und mental stark wird, kann er zu dem hochklassigen Stürmer werden, den ich schätze. Er hat noch genug Raum und Zeit zu wachsen", sagte Luis Suarez in seinem Interview.

Diese Analysen zeigen, dass im modernen Fußball nicht nur die Anzahl der erzielten Tore, sondern auch die allgemeine Rolle des Spielers im Spielsystem von Experten hoch geschätzt wird. Die Anerkennung eines erfahrenen Stürmers wie Suarez beweist einmal mehr, dass Harry Kane ein universeller Fußballer ist.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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