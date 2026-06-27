Xiaomi stellt revolutionäres Update für Mijia-Kühlschränke vor

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat das nächste Software-Update (OTA) für seine smarten Kühlschränke der Mijia-Serie angekündigt. Dieses Update zielt darauf ab, Haushaltsgeräte von einfachen Lebensmittellagergeräten in vollwertige intelligente Assistenten zu verwandeln. Nutzer können nun ein völlig neues Niveau der Fernsteuerung und Qualitätskontrolle ihrer Produkte erreichen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Strikte Kontrolle über Produktlaufzeiten

Laut ixbt.com können Nutzer nach der Installation der neuen Firmware Produkte über die Mi Home App manuell oder per Sprachbefehl registrieren. Die Systemdatenbank enthält Informationen zu über 300 Produktarten und schlägt automatisch optimale Lagerparameter für jede Zutat vor. Diese Funktion ermöglicht es, nicht nur den Produktnamen, sondern auch den Standort im Kühlschrank zu erfassen.

Die neue Benutzeroberfläche ist mit einem visuellen Überwachungssystem ausgestattet. Die Frische der Produkte wird durch spezielle Farbindikatoren angezeigt. Beispielsweise werden Produkte, deren Verfallsdatum kurz bevorsteht, farblich hervorgehoben, um den Nutzer zu warnen. Dies ist wichtig, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Sicherheit der konsumierten Produkte zu gewährleisten.

Spezialmodi für Gourmets

Für High-End-Modelle mit Temperaturregelung haben Xiaomi-Ingenieure vier professionelle Verarbeitungsmodi hinzugefügt. Diese umfassen:

Zubereitung von Desserts bei niedrigen Temperaturen;

Niedrigtemperatur-Fermentation;

Brauen von Kaltgetränken;

Einweichen von Produkten bei niedrigen Temperaturen.

Diese Modi ermöglichen eine extrem präzise Temperatursteuerung, was die funktionalen Möglichkeiten des Kühlschranks erweitert und ihn in ein multifunktionales Küchengerät verwandelt. Besonders für Liebhaber komplexer Getränke und Süßspeisen zu Hause wird diese Neuerung sehr nützlich sein.

Der Installationsprozess des Software-Updates ist sehr einfach und erfolgt mit einem Klick über die Mi Home App. Der Vorgang dauert etwa 3 bis 5 Minuten. Es ist zu beachten, dass die smarten Funktionen des Kühlschranks während des Downloads vorübergehend nicht verfügbar sein können, das Hauptkühlsystem jedoch weiterhin arbeitet.

Dieser Schritt von Xiaomi beweist erneut, wie wichtig Software auf dem Markt für Haushaltsgeräte ist. Da die Smart-Home-Geräte der Marke Xiaomi auch auf dem usbekischen Markt immer beliebter werden, werden diese Annehmlichkeiten zweifellos bald auch den lokalen Nutzern zugutekommen.