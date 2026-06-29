Goldfisch, der zwei Wochen ohne Kopf überlebte, versetzt Wissenschaftler in Staunen

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Goldfisch, der zwei Wochen ohne Kopf überlebte, versetzt Wissenschaftler in Staunen

Ein ungewöhnliches Ereignis in China hat Internetnutzer in Erstaunen versetzt. Ein Video, das zeigt, wie ein gewöhnlicher Goldfisch trotz des Fehlens eines großen Teils seines Kopfes fast zwei Wochen lang überlebte und sogar ungehindert schwamm, löste hitzige Diskussionen aus.

Zunächst hielten viele das Video für eine mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Fälschung. Später erklärten Experten jedoch, dass der Vorfall tatsächlich stattgefunden habe und dieser Zustand durch die Anatomie von Fischen erklärt werden könne.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall Anfang dieses Jahres in China. Der Besitzer des Fisches gab an, dass das Gewebe im Kopfbereich allmählich zerfallen sei, was vermutlich auf eine Infektion oder schlechte Wasserqualität zurückzuführen war. Dass andere Fische das erkrankte Gewebe abpickten, verschlimmerte die Verletzung weiter.

Trotz des Verlusts von Augen, Mund und einem Teil des Gehirns schwamm der Goldfisch weiter. Wissenschaftler erklären dies damit, dass das Gehirn eines Fisches völlig anders aufgebaut ist als das eines Menschen. Da der Hirnstamm, der die lebenswichtigen Funktionen steuert, tiefer im Körper liegt, blieben Atmung und Blutkreislauf erhalten.

Experten weisen darauf hin, dass die Schwimmbewegungen von Fischen nicht immer vom Gehirn, sondern über Nervennetze im Rückenmark gesteuert werden. Deshalb konnte er sich auch ohne einen großen Teil seines Kopfes weiterbewegen.

Zudem registriert ein spezielles Sinnesorgan an beiden Körperseiten des Fisches Druckveränderungen im Wasser. Dieser Mechanismus ermöglichte es ihm, auch ohne Augen zu schwimmen, ohne gegen Hindernisse zu stoßen.

Leider dauerte dieser Kampf nicht lange an. Der Fisch starb nach etwa zwei Wochen. Wissenschaftler nennen als Hauptursache für das Sterben das übermäßige Eindringen von Wasser durch die große offene Wunde, wodurch das Gleichgewicht von Salzen und Elektrolyten im Körper gestört wurde.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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