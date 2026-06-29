Starke Gasexplosion bei Rettungseinsatz in Venezuelas Hauptstadt

In Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, ereignete sich während der Trümmerbeseitigung nach einem Erdbeben eine starke Gasexplosion.

Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall mehrere Rettungskräfte unterschiedlich schwer verletzt. Sie erhielten medizinische Hilfe vor Ort.

Nach der Explosion wurden zusätzliche Rettungsdienste und medizinische Teams in das Gebiet gerufen. Experten prüfen die umliegenden Gebäude auf mögliche Gaslecks.

Die genaue Ursache der Explosion und die Gesamtzahl der Verletzten wurden bisher nicht bekannt gegeben. Die Trümmerbeseitigung wird unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen fortgesetzt.