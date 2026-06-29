Warum lässt das berühmte Dorf jeden Sonntag keine Touristen herein?

Mawlynnong, im Nordosten Indiens gelegen und als „sauberstes Dorf Asiens“ bekannt, war viele Jahre lang eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen. Jede Woche, besonders samstags, besuchen Hunderte und manchmal fast tausend Touristen den Ort, um die blumengeschmückten Straßen, die absolut saubere Umgebung und die Einstellung der Einheimischen zur Sauberkeit mit eigenen Augen zu sehen.

Ab Januar 2026 trafen die Dorfbewohner jedoch eine unerwartete Entscheidung. Nun werden sonntags keine Touristen mehr in das Dorf gelassen. Die eisernen Tore an der einzigen Zufahrtsstraße zum Dorf werden geschlossen und von Wachen kontrolliert. Auf diese Weise beschlossen die Einheimischen, einen Tag lang auf die Einnahmen durch Touristen zu verzichten und diesen Tag ausschließlich für sich selbst zu reservieren.

Tourismus hat das Leben verändert, aber...

Mawlynnong, im indischen Bundesstaat Meghalaya nahe der Grenze zu Bangladesch gelegen, erlangte landesweite Berühmtheit, nachdem es 2003 vom Magazin Discover India als „sauberstes Dorf Asiens“ ausgezeichnet wurde.

Dieser Titel war für ein Land wie Indien, in dem sanitäre Probleme aktuell sind, von großer Bedeutung. Im Dorf lernen Kinder schon in jungen Jahren, die Umwelt sauber zu halten. Sie kehren jeden Morgen vor dem Schulweg die Straßen und sammeln trockenes Laub und Abfall ein. Biologische Abfälle werden getrennt entsorgt, und die Begrünung öffentlicher Plätze ist für die Einheimischen zur Gewohnheit geworden.

Als der indische Premierminister Narendra Modi 2014 das landesweite Programm „Clean India Mission“ startete, nannte er Mawlynnong als Vorbild für alle.

Danach stieg das Interesse am Dorf noch weiter. Die Bewohner, die früher hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig waren, eröffneten Gästehäuser, Cafés und Restaurants und begannen mit dem Verkauf von Souvenirs. Der Tourismus wurde zur Haupteinnahmequelle der lokalen Wirtschaft.

Warum dürfen sonntags keine Touristen hinein?

Fast zwanzig Jahre später, als die Zahl der Besucher durch soziale Medien weiter zunahm, beschloss das Dorfkomitee, dass das Gleichgewicht zwischen Tourismus und Alltag wiederhergestellt werden müsse.

Die Mehrheit der lokalen Bevölkerung ist christlich. Daher ist der Sonntag für sie ein wichtiger Tag, der im Gebet und im Kreise der Familie verbracht wird.

Preshes Khongdup, Mitglied des Dorfkomitees, betont, dass das Hauptziel dieser Entscheidung darin besteht, das kulturelle Erscheinungsbild des Dorfes, seine Werte und die Disziplin, die es berühmt gemacht hat, zu bewahren.

Auch der lokale Vertreter Festival Kharrim unterstützt diese Entscheidung.

„Jetzt können wir in Ruhe in die Kirche gehen und beten. Wenn Touristen da sind, sind wir immer mit Arbeit beschäftigt“, sagt er.

Interessanterweise waren schon vor der Einführung des Verbots fast alle Geschäfte und Restaurants im Dorf sonntags geschlossen. Nur zwei Lokale blieben geöffnet. Daher gab es ohnehin nicht genügend Einrichtungen für Touristen.

Wohlstand durch Tourismus

Die Dorfbewohner leugnen auch die positiven Seiten des Tourismus nicht.

Preshes Khongdup sagt, dass Mawlynnong bis 2003 nicht gut über Straßen mit den umliegenden Dörfern verbunden war. Heute konnten viele Familien dank des Tourismus neue Betonhäuser bauen. Früher lebten die meisten Haushalte in Häusern mit Strohdächern.

Die Einheimischen sagen sogar, dass fast alle Familien im Dorf die Initiative, sonntags keine Touristen aufzunehmen, einstimmig unterstützt haben.

Sauberkeit zu bewahren — eines der Hauptziele

Jeder Gast im Dorf ist verpflichtet, Abfälle in spezielle handgefertigte Körbe zu werfen. Warnungen wie „Nicht spucken, Zuwiderhandlungen werden bestraft“ sind ebenfalls an den Straßen angebracht.

Doch nachdem in den letzten Jahren Videos von Plastikflaschen, die von Touristen hinterlassen wurden, im Internet kursierten, begannen die Einheimischen, sich ernsthaft Sorgen über solche Vorfälle zu machen.

Khongdup betont, dass auch die Bewohner, die zwanzig Jahre lang täglich Touristen empfangen haben, eine Pause brauchen.

„Wir brauchen auch eine eintägige Pause. Wenn an einem Tag in der Woche keine Touristen kommen, können wir das echte Dorfleben wieder spüren“, sagt er.

Sonntag — nur für die Einheimischen

Am Sonntag verändert sich das Dorfbild völlig. Menschen auf dem Weg zur Kirche, geschlossene Souvenirläden, ein leerer Parkplatz und religiöse Lieder, die aus den Häusern erklingen, verleihen dem Dorf eine einzigartige, friedliche Atmosphäre.

Natürlich sind einige Touristen mit dieser Entscheidung unzufrieden. Sie schlagen vor, das Verbot auf einen anderen Wochentag zu verschieben. Aber Gäste wie Professorin Vijaya Debnath aus Neu-Delhi zeigen Verständnis für die Entscheidung der Einheimischen.

Ihrer Meinung nach ist es genau diese Ordnung und Verantwortung, die Mawlynnong bis heute den Status als „sauberstes Dorf Asiens“ bewahrt.

Trotz der Umsetzung staatlicher Programme zur Verbesserung der Sauberkeit in Indien bleibt Mawlynnong ein einzigartiges Beispiel für das ganze Land. Hier werden an sechs Tagen in der Woche Touristen empfangen. Der siebte Tag ist den Menschen des Dorfes, ihren Familien, ihren Gebeten und ihrem friedlichen Leben gewidmet.