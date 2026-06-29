Die Sberbank, eines der größten Finanzinstitute Russlands, hat ihre Investment-App für iPhone-Nutzer wieder in den App Store gebracht. Die App, die zuvor aufgrund westlicher Sanktionen entfernt wurde, wird nun unter dem Namen «Aktiv» angeboten. Dieser Schritt ermöglicht es Bankkunden, Investmentoperationen auf iOS-Geräten ohne Einschränkungen durchzuführen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue App hat nicht nur ihren Namen geändert, sondern wurde auch in Bezug auf Interface und Navigation erheblich überarbeitet. Die Entwickler konzentrierten sich darauf, den Zugang zu Informationen zu vereinfachen und die User Experience zu verbessern, was für Investoren im Apple-Ökosystem einen erheblichen Komfort bietet.

Neue Funktionen und «Wirtschaftspuls»

Eine der zentralen Neuerungen der «Aktiv»-App ist der Bereich «Wirtschaftspuls» (Puls ekonomiki). In diesem Bereich werden wichtige makroökonomische Kennzahlen zusammengefasst, darunter der Leitzins der Zentralbank, die Inflationsrate und die durchschnittliche Rendite von Einlagen. Laut ixbt.com schlägt das System automatisch Investmentinstrumente vor, die eine entsprechende oder höhere Rendite als die jeweiligen Kennzahlen erzielen können.

Zudem wurde die Transparenz bei Operationen mit Anleihen erhöht. Investoren können sich nun vor der Teilnahme an Erstplatzierungen detailliert über die Kreditratings der Emittenten, die Coupon-Renditen und die Bedingungen für variabel verzinsliche Papiere informieren. Für Teilnehmer am Terminmarkt (srochniy rinok) wurde die Möglichkeit zur Platzierung von bedingten Aufträgen hinzugefügt.

Dokumentenmanagement und administrative Erleichterungen

In der neuen Version der App wurde auch die Erledigung administrativer Angelegenheiten erheblich vereinfacht. Alle Arten von Bescheinigungen, Berichten und Auszügen sind in einem einzigen Bereich gebündelt. Dies ermöglicht es den Nutzern, Brokerberichte für jeden Zeitraum zu erstellen und Informationen über Steuervorteile oder Verluste zu erhalten.

Laut Maksim Chekmarev, Direktor der Division «SberInvestor», lag die Hauptpriorität bei der Entwicklung der App auf der Klarheit der Daten und der Bequemlichkeit bei der Erledigung täglicher Aufgaben. Die erneute Veröffentlichung von Apps unter solchen versteckten Namen ist für russische Banken zu einer Hauptmethode geworden, um Sanktionen zu umgehen.

Für Nutzer und Investoren in Usbekistan ist diese Nachricht als Teil des technologischen Kampfes auf den internationalen Finanzmärkten interessant. Obwohl die App primär für den russischen Markt bestimmt ist, spiegelt das «Katz-und-Maus-Spiel» zwischen der App Store-Politik von Apple und den Banking-Apps globale technologische Trends wider.