Weltraumforscher haben bekannt gegeben, dass es Grund zur Beruhigung hinsichtlich der Himmelskörper gibt, die die größte Gefahr für den Planeten Erde darstellen könnten. Beobachtungen der letzten Jahre zeigen, dass der Prozess der Identifizierung großer Asteroiden, die sich unserem Planeten nähern, fast abgeschlossen ist und in den nächsten 100 Jahren keine Gefahr einer globalen Katastrophe besteht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Sergey Yazev, Professor an der staatlichen Universität Irkutsk und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Solar-Terrestrische Physik, ist die Entdeckung neuer Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer fast zum Stillstand gekommen. Dies bedeutet, dass in den uns nahegelegenen Regionen des Weltraums keine unbekannten „verborgenen Bedrohungen“ riesigen Ausmaßes mehr existieren, die unerwartet auf die Erde treffen könnten.

Große Objekte unter Kontrolle

Der Wissenschaftler betonte, dass alle Asteroiden mit einer Größe von mehr als einem Kilometer bereits von Astronomen kartiert und ihre Flugbahnen berechnet wurden. Laut Ixbt.com haben keine dieser großen Objekte für mindestens ein Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde. Diese Schlussfolgerung wird auf die gestiegene Effizienz moderner Teleskope und Weltraumüberwachungssysteme zurückgeführt.

Die Situation bei kleineren Himmelskörpern ist jedoch etwas anders. Täglich identifizieren Experten Dutzende neuer Asteroiden, die sich in Erdnähe bewegen. Ihre Größe reicht von wenigen Metern bis zu mehreren Dutzend Metern; solche Körper werden oft erst bemerkt, wenn sie unserem Planeten bereits sehr nahe sind — nur wenige Tage vor einer möglichen Kollision.

Kleine Asteroiden und atmosphärischer Schutz

Kleine Asteroiden stellen keine globale Gefahr für die Erde dar. Die meisten von ihnen erhitzen sich durch Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre unseres Planeten und verbrennen vollständig. Nur in wenigen Fällen können ihre Überreste als Meteoriten auf die Erdoberfläche fallen, doch dieser Prozess verursacht keine großflächigen Zerstörungen.

Heutzutage konzentriert sich die weltweite Astronomie-Gemeinschaft primär auf die Verbesserung von Frühwarnsystemen für mittelgroße und kleine Objekte. Während die Frage der großen Asteroiden als erledigt gilt, wird die kontinuierliche Überwachung des Weltraums fortgesetzt. Solche wissenschaftlichen Erkenntnisse ermöglichen zuverlässigere Prognosen für die Sicherheit der Menschheit im All.