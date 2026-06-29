Saudi-Aramco-Hubschrauber stürzt schwer ab

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Saudi-Aramco-Hubschrauber stürzt schwer ab

Bei einem Absturz eines Hubschraubers des Unternehmens Saudi Aramco in der Stadt Ras Tanura in Saudi-Arabien kamen 14 Menschen ums Leben. Dies berichtete TASS unter Berufung auf eine Erklärung des Energieministeriums des Landes.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 28. Juni. Niemand an Bord des Hubschraubers überlebte. Es heißt, dass alle Opfer saudi-arabische Staatsbürger seien.

Die zuständigen Behörden des Landes haben mit der Ermittlung der Absturzursache begonnen. Im Rahmen der Untersuchung wird voraussichtlich der technische Zustand des Flugzeugs und der Flugverlauf geprüft.

Ras Tanura ist eines der wichtigsten Erdölindustriegebiete Saudi-Arabiens. In der Stadt befinden sich eine große Raffinerie von Saudi Aramco sowie ein bedeutendes Terminal für den Ölversand auf dem Seeweg.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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