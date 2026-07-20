Der Junge, der im WM-Finale zum Internetstar wurde: Lamine Yamal mit seinem 3-jährigen Bruder! (Video)

Nach Spaniens Sieg über Argentinien im WM-Finale 2026 sorgte die freudige Reaktion eines kleinen Jungen für Aufsehen im Netz. Es stellte sich heraus, dass es sich um Keyne, den kleinen Bruder von Lamine Yamal, handelt, berichtete Axsham.az.

Das Finale fand im New York New Jersey Stadium in der Nähe von New York City statt. Spanien besiegte Argentinien mit 1:0 und wurde Weltmeister.

Während des Spiels unterstützte Keyne seinen Bruder und die spanische Nationalmannschaft von der Tribüne aus. Nach dem spanischen Tor konnte er seine Emotionen nicht zurückhalten. Genau dieser Moment wurde von den Kameras eingefangen.

Die Aufnahmen verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Die Nutzer reagierten gerührt auf die aufrichtige Freude des Jungen und seine Zuneigung zu seinem Bruder.

Nach dem Finale kam Keyne auf das Spielfeld, um gemeinsam mit Lamine Yamal den Titel zu feiern. Seine Momente mit dem Pokal gelten als eine der bewegendsten Szenen des Finales.