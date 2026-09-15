In der Welt der globalen Modeindustrie und der sozialen Medien ist ein massiver geopolitischer und ethischer Konflikt entbrannt. Das berühmte amerikanische Modehaus Ralph Lauren sieht sich nach einem speziellen Fotoshooting für das September-Cover des Magazins „Modern Luxury“ mit heftigem Widerstand und Boykottaufrufen von Millionen Nutzern konfrontiert. Grund dafür ist der Hollywood-Star und die israelische Schauspielerin Gal Gadot, die das Gesicht dieser Kampagne wurde. Die Aufnahmen der Schauspielerin im goldenen Kleid der „Ralph Lauren Fall 2026“-Kollektion im Luxushotel „The Jaffa“ in Tel Aviv lösten vor dem Hintergrund der verheerenden Militäroperationen im Gazastreifen massive Wut im Netz aus.

Da die Schauspielerin früher ihren Militärdienst bei der IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) geleistet hat, fordern viele Aktivisten dazu auf, die Produkte der Marke vollständig zu boykottieren und deren Konten zu blockieren. Eine andere Gruppe von Beobachtern, die diesen Boykott mit Ironie betrachtet, erinnerte die aufgebrachten Kritiker jedoch daran, sich mit der wahren Biografie und den Wurzeln des Couturiers Ralph Lauren vertraut zu machen. Kann der globale Boykott gegen Ralph Lauren das Modehaus zu Fall bringen, was hat es mit dem ursprünglichen Nachnamen und den Wurzeln des berühmten Modeschöpfers auf sich und wie stehen die milliardenschweren Geschäftsabschlüsse um Gal Gadot?

„Kindermörder und zionistischer Abfall“: Massenaufstand und Schmähungen im Netz

Die heftigen Reaktionen und Boykottforderungen der Social-Media-Nutzer:

„Auf Wiedersehen, Ralph Lauren!“: Netzaktivisten bewerteten die Zusammenarbeit der Marke mit einer ehemaligen israelischen Soldatin als grausam und starteten eine Kampagne unter dem Motto „Proshay, Ralph Lauren, navsegda“ (Leb wohl, Ralph Lauren, für immer);

Welle der scharfen Kommentare: „Boykottiert die IDF-Soldatin Gadot und Ralph Lauren! Kindermörder sollten beschämt und inhaftiert werden. Das ist wahrer Hass und eine riesige Enttäuschung“, lauten Tausende von hasserfüllten Kommentaren;

Massiver Verzicht auf Produkte: Tausende Kunden haben sich von den Seiten von Ralph Lauren abgemeldet und erklärt, dass sie deren Kleidung und Parfüms von nun an nicht mehr kaufen werden;

Schweigen der Parteien: Trotz des anhaltenden öffentlichen Drucks in den sozialen Netzwerken haben weder der Gründer des Modehauses, Ralph Lauren, noch die Schauspielerin Gal Gadot bisher eine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Von Frank Lifshitz zu Ralph Lauren: Die wahre Biografie, die Kritiker vergessen haben

Ein Teil der Modekritiker erinnerte die Boykotteure an die Geschichte:

Familie jüdischer Einwanderer: Der Modeschöpfer wurde am 14. Oktober 1939 in der Bronx, New York, geboren; seine Eltern waren jüdische Einwanderer aus Osteuropa;

Lifshitz- und Kotlyar-Wurzeln: Der Vater des zukünftigen Couturiers, Frank Lifshitz, wanderte 1920 aus Pinsk und die Mutter, Frida Kotlyar, 1921 aus Grodno in die USA ein. In der Familie wurde nur Jiddisch gesprochen;

Namensänderung: Im Jahr 1955, im Alter von 16 Jahren, änderte der zukünftige Star seinen ursprünglichen, als unangenehm empfundenen Nachnamen „Lifshitz“ in das wohlklingendere „Lauren“;

Ironische Frage: Experten werfen den Kritikern Unwissenheit vor und fragen: „Ist es nicht lächerlich, die Marke Lauren, die von einem Juden gegründet wurde, der seine Wurzeln nie verleugnet hat, wegen einer israelischen Schauspielerin zu boykottieren?“

Fotoshooting in Tel Aviv und Gadots großes Geschäft

Details zur Aufsehen erregenden Kampagne und dem kommerziellen Erfolg der Schauspielerin:

„Modern Luxury“-Cover: Das umstrittene Fotoshooting wurde im Hotel „The Jaffa“ im antiken Stadtteil Jaffa in Tel Aviv organisiert, um die „Ralph Lauren Fall 2026“-Kollektion zu präsentieren;

Kauf durch italienischen Giganten: Während die Kontroversen eskalierten, wurde die amerikanische Marke „Goodles“, an der Gal Gadot Mitbegründerin und Großinvestorin ist, offiziell vom italienischen Lebensmittelriesen „Barilla“ aufgekauft;

Geheim gehaltene Millionen: Der Gesamtwert dieses globalen Deals sowie die Höhe des Anteils der israelischen Schauspielerin wurden offiziell nicht bekannt gegeben, es wird jedoch geschätzt, dass es sich um mehrere zehn Millionen Dollar handelt.

Dieser politisch-modische Konflikt um eine Weltmarke hat einmal mehr gezeigt, welche gefährlichen Folgen entstehen können, wenn Großunternehmen, Hollywood-Stars und geopolitische Spannungen aufeinandertreffen.

Glauben Sie, dass die Zusammenarbeit berühmter Modemarken mit Stars, die in politische und militärische Konflikte verwickelt sind, deren globalen Ruf und Umsatz wirklich schädigen kann? Unterstützen Sie die Boykottaufrufe der Fans gegen Ralph Lauren oder halten Sie dies für Unwissenheit? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen analytischen Artikel über den Skandal in der Modewelt mit all Ihren Freunden und Modebegeisterten!