Nubia NaviX Ultra: Fortschrittliche KI und rekordverdächtiger Akku vorgestellt

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Nubia NaviX Ultra: Fortschrittliche KI und rekordverdächtiger Akku vorgestellt

Nubia hat den Verkaufsstart seines neuen Flaggschiff-Smartphones, dem NaviX Ultra, bekannt gegeben. Das Gerät ist eines der ersten großen Smartphones, von dem erwartet wird, dass es die KI-Fähigkeiten auf dem Mobilfunkmarkt auf ein neues Niveau hebt, und es erregte sofort Aufmerksamkeit durch seine technischen Daten. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Künstliche Intelligenz und Speicher der nächsten Generation

Laut ixbt.com gilt das Nubia NaviX Ultra als das erste Smartphone seiner Klasse, das künstliche Intelligenz unterstützt. Das Gerät ist mit dem Doubao-Mobilassistenten mit neuer Benutzeroberfläche ausgestattet, der in vier Schlüsselbereichen arbeitet: tiefgreifendes Verständnis von Anfragen, Ausführung komplexer Aufgaben, Datenspeicherung und Gewährleistung der Sicherheit.

Besonders hervorzuheben ist, dass das Smartphone das erste in Serie gefertigte Gerät ist, das mit Changxin LPDDR5X RAM ausgestattet ist. Die Arbeitsgeschwindigkeit dieses Speichers beträgt 10667 Mbps. Laut Vertretern von Changxin Memory markiert diese Einführung den kommerziellen Durchbruch von in China hergestelltem Hochgeschwindigkeits-Mobil-DRAM.

Hohe Leistung und fortschrittliche Kamera

Das Herzstück des Geräts bildet der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist das Galaxy Cooling System mit dreidimensionaler Belüftung und einer Wärmeableitungsfläche von 7100 Quadratmillimetern verbaut. Zudem stehen den Nutzern mindestens 512 GB interner Speicher zur Verfügung.

Auch die optischen Fähigkeiten des Smartphones sind beeindruckend. Es ist mit einem Flaggschiff-Dreifachkameramodul mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet. Auf der Vorderseite befindet sich ein 6,78-Zoll-Flachbildschirm mit 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.

Einzigartiges Design und Autonomie

Trotz der bemerkenswerten technischen Ausstattung beträgt die Gehäusedicke nur 7,62 Millimeter. Dennoch ist im Inneren ein Nanhai-Akku der fünften Generation mit einer Kapazität von 7100 mAh verbaut. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Gerät lange Zeit aktiv zu nutzen, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung machen zu müssen.

Eines der einzigartigen Merkmale des Geräts ist eine dedizierte Taste, die KI unterstützt. Diese Taste kombiniert die Funktionen der schnellen Interaktion mit dem Assistenten und der Fingerabdruckerkennung. Dadurch kann der Benutzer gleichzeitig Befehle ausführen und sich authentifizieren. Führende Unternehmen wie BOE, Samsung Semiconductor und Goodix Technology waren als Partner an dem Projekt beteiligt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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