Xiaomi 18 Pro Max Zweitdisplay erstellt Apps mit KI

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Xiaomi 18 Pro Max Zweitdisplay erstellt Apps mit KI

Xiaomi hat in seiner neuen Flaggschiff-Serie eine Funktion vorgestellt, die die Möglichkeiten des rückseitigen Bildschirms grundlegend erweitert. Laut ixbt.com können Besitzer des Xiaomi 18 Pro Max nun mithilfe von KI direkt auf Basis ihrer Anfragen kleine Apps erstellen. Diese Neuerung gilt als eines der größten Updates in der Evolution von Zweitdisplays auf dem Mobilfunkmarkt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Persönliche Mini-Apps durch KI

Während rückseitige Bildschirme bei Geräten der vorherigen Generation nur zur Anzeige von Hintergrundbildern, Benachrichtigungen oder fertigen Widgets dienten, können Nutzer nun maßgeschneiderte Werkzeuge nach ihren Bedürfnissen erstellen. Wie im offiziellen Teaser gezeigt, umfassen die KI-gestützten Mini-Apps einen Eierkocher-Timer, eine Erinnerung zum Wassertrinken, einen Arbeitstimer, einen Englisch-Sprachtrainer sowie Rezeptkarten.

Die erstellten persönlichen Werkzeuge können einfach auf dem rückseitigen Bildschirm fixiert und im Alltag aktiv genutzt werden. Dies ermöglicht es dem Nutzer, eine Reihe von Funktionen zu bilden, die seinen Gewohnheiten entsprechen, anstatt auf eine begrenzte, vom Unternehmen vorgegebene Liste angewiesen zu sein.

Evolution und Nutzeraktivität

Dieses neue System ist eine logische Fortsetzung des Konzepts, das vor einem Jahr mit dem Modell Xiaomi 17 Pro eingeführt wurde. Offiziellen Daten des Unternehmens zufolge haben Nutzer im vergangenen Zeitraum täglich mehr als 4 Millionen Mal mit den Übergangsbildschirmen und Karten interagiert. Zudem wurden täglich über 3,5 Millionen neue Hintergrundbilder hinzugefügt.

Die Analysten und Ingenieure von Xiaomi haben berücksichtigt, dass die Bedürfnisse der Nutzer bei der Verwendung des Zweitdisplays stark variieren. Daher wurde beschlossen, dieses Hilfsdisplay bei der neuen Gerätegeneration von einem einfachen Informationspanel in ein praktisches Werkzeug zu verwandeln, das an fast jede kleine tägliche Aufgabe angepasst werden kann.

Unternehmensvertreter betonten, dass Partnerschaften mit bekannten Content-Creatoren geschlossen wurden, um diese Funktionalität weiter zu bereichern. Gemeinsam mit diesen Kreativen werden neue und interessante Szenarien für die Nutzung des rückseitigen Bildschirms entwickelt. Dieser Schritt könnte in Zukunft einen neuen Trend auf dem gesamten Smartphone-Markt setzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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